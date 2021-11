Réunis à la Conférence de Paris sur la Libye, les chefs d'Etat et de gouvernement présents dont ceux des pays du voisinage et les organisations internationales et régionales ont réitéré leur exigence d'un respect du calendrier électoral et leur voeu d'un retrait des mercenaires encore présents sur le sol libyen. Autant dire qu'il n'y a rien eu de substantiel dans cette réunion parisienne à laquelle ont singulièrement manqué les dirigeants russe et turc qui, du fait même de leur absence, ont illustré le fossé qui sépare le voeu pieux du retrait effectif des forces étrangères et autres mercenaires des réalités concrètes en terre libyenne. Conférence sans grande conséquence, donc, la rencontre de Paris a débouché sur un constat évident, celui de la ligne de démarcation entre des pays occidentaux qui prétendent restaurer le pays de Maamar El Guedhafi dans sa souveraineté pleine et entière et d'autres qui tiennent à défendre leurs intérêts, coûte que coûte. Ceci conduit à cela: la solution en Libye ne saurait venir que des Libyens et d'eux seuls. C'est ce que l'Algérie n'a jamais cessé de clamer et de réclamer, en encourageant le dialogue inclusif entre les parties au conflit et en plaidant en faveur d'un soutien de la solution libyo-libyenne par l'Union africaine, dont l'intervention est, à la fois, légitime et nécessaire. Pour l'Algérie, il s'agit, là, d'une exigence particulière parce que la vraie solution ne saurait être que 100% libyenne et les élections qui doivent avoir lieu le 24 décembre ne peuvent, en aucune manière, la garantir, à elles seules. Tout au plus, elles peuvent constituer un début de la solution et c'est pourquoi la diplomatie algérienne leur apporte son appui, ne lésinant sur aucun effort pour oeuvrer à une vraie sortie de crise et assurant, de manière inclusive, l'ensemble des parties libyennes de sa constante disponibilité en faveur d'un authentique dialogue politique. C'est, d'ailleurs, ce que le MAE Ramtane Lamamra a répété à la Conférence de Paris, en droite ligne des orientations du président Abdelmadjid Tebboune. Il est évident que le chemin est encore jalonné de nombreux pièges et de non moins nombreuses manoeuvres qu'il convient d'anticiper, en relation avec les actions et les projets de certains Etats hostiles. Ce n'est pas par hasard que le maréchal americano-libyen Khalifa Haftar, de retour des Emirats, a fait escale en Israël, où sa candidature est suivie, avec un intérêt évident.