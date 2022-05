Tout ce qui rassemble et unit les Algériens doit être soutenu et porté à bras-le-corps. L'appel lancé, hier, par le chef d'état- major de l'ANP a corsé davantage l'initiative de «la main tendue» du Président et va, justement, dans le sens de renforcer cette unité nationale. C'est la longue liste des périls et des défis auxquels est confronté le pays qui exigent la consolidation du front interne à travers la préservation de l'unité nationale, le resserrement des rangs et de la cohésion du peuple. Or, comme partout ailleurs à travers le monde, l'unité de la nation n'est jamais totalement acquise. Elle se construit et s'entretient en permanence et à chaque étape de l'Histoire, surtout que cette dimension est une donnée importante dans l'évaluation du rapport des forces en temps de paix comme en temps de guerre. Il se trouve que notre pays est, aujourd'hui, confronté à la diffusion d'idéologies remettant en cause les valeurs et les principes qui cimentent la nation. Aussi, affermir cette cohésion doit demeurer un axe stratégique prioritaire qui doit mobiliser tous les moyens de l'État et de la société. Parce que l'Algérie refuse de marchander certains principes immuables comme la question palestinienne, le droit des peuples à l'autodétermination, redéfinir son alliance avec la Russie, l'exploitation du gaz de schiste et l'ouverture totale de son marché intérieur aux multinationales, elle subit alors une guerre féroce. Elle se décline à travers les plates-formes numériques et médiatiques qui renforcent les capacités d'influence et d'ingérence extérieures étatiques et non étatiques. Nous sommes face à un plan massif de déstabilisation. L'heure est grave: les menaces qui pèsent sur la Sécurité nationale ne manquent pas. Il s'agit de trouver la parade adéquate pour y faire face. C'est à cette tâche que s'est attelé le Président Abdelmadjid Tebboune. En recevant des responsables de partis politiques et des personnalités, le chef de l'État a tâté le pouls de la société et a certainement consigné des idées suggérées par ces personnalités. Adoubée par l'armée, saluée par la classe politique qui exprime sa prédisposition, l'idée de renforcer le front interne fait son chemin. Cependant, les contours de cette initiative restent, pour le moment flous. Le président de la République révélera-t-il les détails de son projet à la veille du 5 juillet prochain? Nombre d'observateurs n'écartent pas cette hypothèse. La démarche intervient dans un contexte favorable pour resserrer les rangs du peuple algérien puisque le Président, très attentif aux questions de l'Histoire, a fait coïncider cette initiative avec la célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance.