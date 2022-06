La tentative du gouvernement parallèle de Fathi Bachagha de s'installer à Tripoli ayant avortée, tous les regards sont, désormais, tournés vers Abdelhamid Dbeibah dont le mandat légal prend fin le 30 juin. Après avoir dénoncé la manoeuvre de son concurrent, il avait réaffirmé, en mai dernier, sa détermination à ne céder le témoin qu'à un Premier ministre «sorti des urnes» et, pour cela, il avait assuré que des législatives seront organisées courant juin. «Dans les yeux des Libyens, avait-il dit au lendemain de la mésaventure de son rival, il y avait de la peur et de la panique, mais il y avait aussi de l'espoir et un défi en eux...La peur est de retourner dans le passé, à la guerre, à la violence, au chaos, à la destruction et à la fumée.» Aussi, «les élections sont la solution» et «il n'y a pas d'avenir sans cela» avait-il martelé. Un discours et une conviction qui ne sont pas partagés par tout le monde, semble-t-il. Ces dernières 48h, des bruits de botte se font entendre de nouveau depuis Benghazi où des voix laissent entendre volontiers que la tentative du 4 avril 2019 contre Tripoli a beau avoir échoué, s'achevant par une triste débâcle, le maréchal Haftar n'en garde pas moins une ambition féroce qui le motive pour revenir sans cesse à la charge, pour peu que des signes encourageants lui apparaissent. Ces signes renvoient, apparemment, à l'accord qu'il a scellé avec Fathi Bachagha, «puissant» ministre de l'Intérieur du GNA de Fayez Al Serraj à l'époque et fort du soutien des milices de Misrata qui l'ont réimposé malgré son «limogeage», alors qu'il se trouvait à...Ankara. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts du Bosphore et Bachagha n'a plus la même ferveur de Misrata dont les groupes armés l'ont contraint, le mois dernier, à quitter au plus vite Tripoli, avec son gouvernement appuyé par Haftar et Aguila Saleh. On voit mal, dans ces conditions, quels pourraient être les signes favorables que Haftar aurait décelés, au point de chercher à revivre l'escapade meurtrière et chaotique de 2021.

Les différentes parties qui tirent les ficelles de l'écheveau, aussi bien sur la scène libyenne elle-même qu'au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, sont toujours là, armés de leurs calculs et de leurs intérêts pour veiller à ce qu'aucune «sortie de crise» ne se fasse «à leur détriment» et leurs instruments locaux, de l'Est comme de l'Ouest, ont pour dénominateur commun l'assurance d'être, théoriquement, encore et toujours à la manoeuvre.

D'où la garantie que le peuple libyen est loin d'être tiré d'affaire, à moins que la Ligue arabe et, plus encore, l'Union africaine ne parviennent

à saisir le taureau par les cornes...