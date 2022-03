L'émissaire de l'ONU et l'ambassadeur des Etats-Unis en Libye ont réagi au blocage de la production pétrolière dans deux champs importants, investis par un groupe armé, alors que le pays ne parvient pas à s'extirper d'une crise politique persistante. Tripoli dispose des plus abondantes réserves d'or noir en Afrique et les tentations et les manoeuvres étrangères s'articulent autour de cette manne, de sorte que les querelles intestines des camps antagonistes de l'Est et de l'Ouest sont instrumentalisées pour maintenir un statu quo préjudiciable au seul peuple libyen. Ce n'est pas la première fois que la Compagnie nationale libyenne du pétrole (NOC) suspend la production sur des sites majeurs. Cette fois, il s'agit d'al-Charara et d'al-Fil, à l'Ouest, signe que l'agitation des milices obéit au bras de fer entre le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, désigné en vertu de la feuille de route du Forum de dialogue politique interlibyen (FDPL), parrainé par l'ONU en 2021, et l'ex-ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha, récemment choisi par la Chambre des représentants (Parlement) basée à Tobrouk, sous la férule de Saleh Aguila...et du maréchal Haftar. L'un comme l'autre sont de Misrata dont les puissantes milices ont signé la débâcle des troupes de Haftar, lors de l'offensive contre Tripoli, en avril 2019. La NOC estime la perte de production à 330 000 barils par jour, soit plus de 160 millions de DL (environ 32 millions d'euros), le groupe ayant, comme en 2021, proclamé «l'état de force majeure» pour se dédouaner vis- à- vis de sa clientèle du non-respect des contrats de livraison. Confrontée à deux gouvernements rivaux, la Libye se redécouvre au point de départ, lorsque le GNA de Fayez al Serraj faisait face à son homologue de Benghazi soutenu par l'armée nationale libyenne autoproclamée de Khalifa Haftar. Le risque d'un nouvel enlisement est évident, Fathi Bachagha ayant le soutien d'une partie des milices de l'Ouest ainsi que des dirigeants de l'Est, tandis que Abdelhamid Dbeibah se drape dans la légitimité onusienne et réclame des élections en juin prochain, seules à même de conférer «l'indispensable légitimité». Dbeibah a, d'ailleurs, condamné les groupes «hors-la-loi» qui ont fermé l'oléoduc d'al-Charara et d'al-Fil, appelant les forces de sécurité à punir ses auteurs. L'ambiance est à ce point plombée que des rumeurs parlent d'une interruption des vols intérieurs de la compagnie libyenne entre l'Ouest et l'Est, ce qui serait un grave recul, après les louables efforts du Comité mixte militaire 5+5 qui a rendu possible de notables avancées vers une sortie de crise, tant espérée.