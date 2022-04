L'expérience islamiste est-elle une fatalité pour tout pays musulman qui accède à la démocratie? La question mérite d'être posée au regard de l'Histoire récente de la Tunisie, qui continue de payer, à ce jour, les dérives d'une «révolution» récupérée par des théocrates. Voilà donc une société qui, après avoir mis fin au pouvoir d'un président «trop laïque», a très officiellement opté pour la solution islamiste en offrant le pouvoir à un parti de cette obédience lors des premières élections libres dans le pays. Cette même société s'était vue, après quelques mois de gouvernance, dépassée par les débordements causés par la frange radicale de l'islamisme à la tunisienne. En quelques mois seulement, des dizaines de citoyens tunisiens et de touristes occidentaux ont été tués. Il n'en fallait pas plus pour plonger le pays dans une longue et période de récession. Disons-le donc clairement, la seule victoire du parti Ennahdha était déjà vue comme une «dérive politique». Sans vraiment le savoir, les Tunisiens avaient introduit le ver dans le fruit. Tenant le pouvoir législatif, les islamistes ont dénaturé la Tunisie. Le mal qu'ils ont fait au pays aura été tellement profond que pour l'éradiquer, il va falloir passer en force. Et pour cause, ils ont réussi à mettre en place un système censé ne fonctionner qu'au travers d'un très fragile équilibre. Mais entre l'intérêt de la nation et leurs visées, les islamistes avaient tout simplement opté pour le déséquilibre permanent, avec un chef de l'Exécutif sans réelles prérogatives et un pouvoir législatif, dont la seule mission a toujours été de faire tourner le pays en rond. Les Tunisiens, dont l'économie repose en grande partie sur l'esprit de tolérance qu'impose l'activité touristique, savaient les terribles conséquences d'une montée de l'intégrisme au sein de la société. Ils le savaient d'autant bien que pendant toutes les

années 90, ils voyaient venir chez eux des Algériens traumatisés par les exactions des «barbus». Ces dix dernières années, malgré l'éveil des consciences, le verrou islamiste refuse de sauter. Ennahda a un socle d'irréductibles qui lui permet de bloquer les institutions du pays.

Avec le recul, le cas tunisien nous apprend que le mal est profond et recommande une réaction à l'échelle de toute la nation musulmane. Il est urgent que tous les musulmans se débarrassent de leurs faiblesses en cherchant la solution en eux-mêmes et pas dans les singeries de modèle importé de l'étranger. Kaïs Saïed a pris ses responsabilités. Il est soutenu par la rue. Résussira-t-il «sa révolution»?