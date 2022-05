À la tête de la diplomatie russe depuis 18 ans, Sergueï Lavrov est l'homme qui chuchote à l'oreille du président Poutine. C'est la grande voix de Moscou sur la scène internationale, comme aucune autre depuis Andreï Gromyko à la fin de l'Urss. D'apparence sévère, sec et intransigeant, mais volontiers convivial et joyeux avec ses amis proches. À l'aéroport international d'Alger il sera accueilli par son homologue Ramtane Lamamra. Les deux hommes se connaissent bien et savent trouver un langage commun. Entre ces deux professionnels de la diplomatie qui ont la passion des bons mots et globe-trotters infatigables, le courant passe à merveille. C'est une réelle chance pour la paix dans un monde troublé par la crise ukrainienne. Tous les pays ont intérêt à ce que ce conflit qui empoisonne les relations internationales se termine et le plus tôt sera le mieux. Face à la montée des bellicismes, l'Algérie s'érige en rempart et travaille avec intelligence pour que le divorce désormais consommé entre Moscou et l'Occident ne se transforme en tragédie mondiale. La menace est grave. Comme souligné par le chef de la diplomatie, le président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie ne renoncera jamais à son rôle de rapprocher les points de vue. Ainsi, à 48 heures de l'arrivée du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Alger, Ramtane Lamamra a eu un échange avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Un contact qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Algérie à trouver une solution politique à la crise ukrainienne. Les deux responsables se sont entretenus par téléphone et l'échange a été qualifié par Lamamra, dans un tweet, de «constructif». L'on comprend que dans les coulisses, il y a un travail que mène l'Algérie afin de rendre possibles les discussions entre l'Ukraine et la Russie. Ecoutée aussi bien par la partie russe qu'occidentale, l'Algérie peut en effet constituer une sérieuse option pour la paix. Depuis le début des opérations militaires spéciales en Ukraine, le 24 février dernier, les cartes des rapports mondiaux ont été rebattues. Jalouse de sa position d'équilibre, l'Algérie aura et pour de nombreuses années encore, la haute main sur la question énergétique européenne et fixera l'agenda dans les pays du Sud. Tout en maintenant des contacts francs et amicaux avec la Russie, l'Algérie défend crânement le principe de l'intégrité territoriale et la souveraineté des pays tiers. Tout en se dissociant de la position américaine et des accords d'Abraham, elle établit de meilleures relations avec les pays signataires.