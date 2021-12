Dans quatre mois, à peine, l'élection présidentielle en France va être marquée d'une pierre blanche. D'autant plus blanche, d'ailleurs, que le débat sera, durant la campagne électorale, totalement empreint du voile du racisme et de la xénophobie, quels que soient les partis engagés et leur candidat. Depuis de nombreux mois, le ton est, en effet, donné par des partisans d'un discours radical qui fait de l'extrémisme, longtemps apanage de l'extrême droite, un programme banalisé. Vendredi, le secrétaire d'Etat français au Numérique, Cédric O, s'est élevé contre «l'immigration zéro», prônée par presque tous les candidats pour éviter «le grand remplacement», une théorie farfelue alimentée par des personnages douteux, tant par leur ambition véritable que par leur parcours enrobé. Pour lui, il s'agit d'un concept absurde car il menace intrinsèquement la place de la France dans la course à l'innovation technologique. «J'ai noté qu'il y avait chez certains une tentation d'aller vers l'immigration zéro», a déclaré Cédric O, lors de l'inauguration d'un centre de recherche en intelligence artificielle d'IBM, à Saclay, un haut lieu de la recherche et de la technologie. «Mais l'immigration zéro, c'est un attentat contre la souveraineté économique et technologique» de la France, s'est-il insurgé, se référant à l'exemple des Etats-Unis où les étudiants étrangers parviennent à occuper des postes avancés dans les plus grandes entreprises technologiques américaines. Rien qu' à Saclay, le tout nouveau centre d'intelligence artificiel créé par IBM dépend de l'activité de quelque 200 employés dont une trentaine sont des étrangers de diverses nationalités. S'agissant de la natalité, il est certain que la population française aurait connu les joies de la «régression féconde», durant les dernières décennies, s'il n'y avait une fécondité providentielle au sein des communautés immigrées. Et ce que le ministre ne dit pas, c'est qu'à entendre les sirènes de cette présidentielle, unique en son genre tant elle insulte les principes, sans cesse agités, de la Déclaration des droits de l'homme, c'est que cette immigration zéro serait synonyme pour la France d'un vrai désastre sanitaire, pour ne citer que ce cas. Combien de médecins et combien de paramédicaux ne sont-ils pas taillables et corvéables sans merci dans les établissements de l'Hexagone et qu'adviendrait-il si, du jour au lendemain, ils étaient contraints de découvrir l'amertume des boat-people?