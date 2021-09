La 76ème Assemblée générale de l'ONU restera dans les annales, non seulement parce qu'elle intervient au moment où les Etats-Unis ont quitté l'Afghanistan, après vingt ans de guerre, mais aussi parce qu'elle confirme que la communauté internationale est à «un tournant de l'histoire (qui) déterminera, littéralement, notre avenir», selon les mots du président américain Joe Biden. Les évènements sont tragiquement marqués par la lutte contre la pandémie et tout indique que tous les peuples doivent se battre ensemble, contre cet ennemi invisible, en mutation constante. Vivre avec le Covid-19 est, désormais, une certitude. Comme l'est, aussi, l'autre certitude selon laquelle le changement climatique exige une mobilisation qui transcende les frontières contre des conséquences prévisibles. L'année 2021 a été marquée par des milliers de morts et des désastres multiples que la crise du changement climatique a engendrés.

Des phénomènes météorologiques extrêmes ont été constatés, dans plusieurs continents, allant de graves inondations à des chaleurs jamais atteintes, preuve que l'humanité est bel et bien confrontée à ce que le SG de l'ONU a appelé un «code rouge». Alors que la pandémie a causé la mort de 4,7 millions de personnes à travers le monde, le changement climatique est en train de devenir la prochaine menace extrême, sachant qu'il est porteur de sécheresse et de famine, outre plusieurs autres dérèglements à l'impact catastrophique.

L'Algérie est concernée par l'enjeu et une politique de développement doit prendre forme qui parie sur un recours, de plus en plus conséquent, aux énergies durables. Cela s'accompagne d'un effort attendu de la part des walis et des collectivités locales pour inventer une «autogestion» qui prenne en compte l'inventaire des moyens et des besoins, tout en privilégiant une nouvelle dynamique, liée à l'adéquation entre les programmes de développement local et ceux d'un développement régional équilibrés. Le pays aborde, en effet, une mutation profonde, après avoir franchi des étapes nécessaires, telles qu'une nouvelle Constitution, la création de nouvelles wilayas, dans le sud du pays, l'avènement d'une nouvelle APN. Il s'apprête, également, à de prochaines élections locales. Quant au gouvernement, il vient de faire avaliser son Plan d'action, en cinq chapitres, dont ceux de la relance et du renouveau économique ainsi que du développement humain et d'une politique sociale renforcée. Autant dire que les conditions sont réunies pour relever les défis auxquels notre pays va être, inévitablement, confronté.