Le 17 octobre 1961, la communauté algérienne en France a subi une répression féroce, diligentée par les plus hautes autorités de la puissance coloniale et exécutée par le sinistre Maurice Papon dont les antécédents nazis trouvaient matière à défrayer la chronique, avec le black out sur des massacres en bord de Seine. Il aura fallu des années de mobilisation et de commémoration de cette même communauté qui n'a jamais renoncé à mettre le pays d'accueil face à sa responsabilité historique pour que le voile finisse par se dissiper. Ce travail de mémoire a été mené, sans relâche, par l'Amicale des Algériens en Europe, jusqu'en 1990. Désormais, des institutions françaises comme la mairie de Paris, des partis politiques et, à leur tête le Parti communiste, et de nombreuses associations telles SOS-Racisme, rendent hommage aux victimes des hordes déchaînées dans la Ville des lumières... Pour que nul n'oublie et pour que justice soit rendue à ces centaines de martyr(e)s, le 17 octobre 1961 est, désormais, une date inscrite en lettres de sang au fronton de l'histoire de notre pays. Sous la conduite des 2 chefs de wilaya, Mohand Akli Benyounès (dit Daniel) et Mohamed Seghir, et du Comité directeur de la Fédération du FLN, piloté par Omar Boudaoud, successeur de Tayeb Louanchi (Ammi Salah), les manifestants, hommes et femmes, ont bravé l'interdit ségrégationniste du gouvernement français, au péril de leur vie. Sur le front de la Défense, se battait le Collectif des avocats du FLN dirigé par Mourad Oussedik. Grâce à ces sacrifices et à cet exemple, la communauté algérienne a persévéré dans un engagement sans failles, au sein de l'AAE. Ses sources vives, choyées des décennies durant, avec les écoles d'enseignement de la langue arabe, les colonies de vacances au pays, la formation des militantes et militants et nombre d'autres activités cultuelles et culturelles, ont longtemps fait l'objet de sournoises tentatives de manipulation et de déviance des associations instrumentalisées par les autorités du pays d'accueil, jusque dans les murs de la Mosquée de Paris où ont veillé des hommes comme Cheikh Abbas et Tedjini Haddam. Les fruits de cette politique engagée par le président Houari Boumediene et appliquée par Abdelkrim Gheraïeb sont à la source de certains évènements actuels. C'est en ce jour solennel que le Ballon d'or 2022 devrait être décerné à Karim Benzema, un enfant de cette communauté vilipendée par les nostalgiques d'une colonisation aux prétendus «bienfaits» et cible permanente du racisme dans bien des domaines. Qu'il le soit, en ce jour particulier, serait aussi une reconnaissance pour la communauté dont il est issu, enfant de la banlieue lyonnaise connue dans les années 80 pour ses «rodéos» et les ghettos de Vaux-en-Velin ou Vénissieux.