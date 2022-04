Après deux années successives où la pandémie l'a amputé de sa charge festive, confinement oblige, l'Aïd El Fitr est attendu par les Algériens avec le même enthousiasme d'antan. Il faut dire qu'à la faveur d'une très importante baisse des contaminations, les familles en ont eu un avant-goût et en ont largement tiré profit. Les soirées ramadhanesques auront été aussi belles et festives que celles des années ayant précédé l'avènement de la Covid-19. Mais il faut aussi dire que quel que soit le ravissement que procure le Ramadhan, avec son jeûne et ses soirées particulièrement prisées de tous, il est des jours spéciaux dans la vie d'un être humain, d'une société, voire de toute une communauté mondiale. Ces jours où les quidams réclament leur part de bonheur, de solidarité et de vie tout simplement. Ils oublient les affres du quotidien et investissent l'espace public, tout fiers d'afficher leur présence et savourer, par la même, un sentiment difficilement définissable, mais qui existe depuis plus de quatorze siècles pour les musulmans. Et ces instants magiques sont uniques. Les enfants deviennent, l'espace de deux journées, les héros de tous les peuples musulmans. Même si elles reviennent annuellement pour nous rappeler que les êtres humains que nous sommes peuvent faire montre de solidarité, d'entraide et cohésion sociale, tout le monde aurait voulu que ce genre de fêtes ne finissent jamais. Mais cela relève de la nature des choses, dirions-nous. Les Algériens qui savent apprécier ces moments magiques, connaissent l'importance qu'ils ont en période de paix, mais aussi lorsque la nation est en proie à des crises profondes. L'Aïd, plus qu'un moment de détente familiale et sociale, vient aussi rappeler à tous le droit légitime au bonheur, à la solidarité et à l'entraide. Cette année, l'Aïd El Fitr n'a pas dérogé à la tradition. Les citoyens l'accueilleront avec la même ferveur que d'habitude. L'on fera notre première halte du calendrier hégirien. Nous savons que d'autres fêtes religieuses nous attendent, notamment l'Aïd El Adha. C'est tant mieux pour la cohésion du peuple qui marque à chaque occasion son attachement à son pays. Ne dit-on pas partout «Saha Aïd tous les Algériens»? L'Expression se joint à toutes les voix d'ici et d'ailleurs et souhaite Aïd Moubarek à tous les Algériens où qu'ils se trouvent. Une pensée particulière pour les peuples palestinien et sahraoui qui souffrent, en espérant les voir, l'année prochaine, fêter l'Aïd dans la paix et la sérénité.