Les conséquences du conflit entre la Russie et les pays occidentaux engagés dans l'alliance atlantiste sont anticipées par bien des capitales mais leur véritable effet ne pourra pas être mesuré avant plusieurs mois. Cependant, l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a apporté son grain de sel dans la litanie des tristes prévisions auxquelles il va falloir se préparer, affirmant que les prix des produits alimentaires vont enregistrer une hausse de 8 à 20% au cours du prochain semestre. Résultat logique d'une crise qui affecte le premier et le cinquième exportateur mondial de blé, à savoir la Russie et l'Ukraine, vers lesquelles des pays d'Afrique et d'Asie ont le regard actuellement tourné pour des raisons faciles à comprendre. Plus du tiers des exportations mondiales de céréales proviennent, en effet, de ces deux pays en conflit (19% pour l'orge, 14% pour le blé et 4% pour le maïs). Et la FAO d'avertir que «les probables perturbations des activités agricoles de ces deux exportateurs majeurs de produits de base pourraient sérieusement aggraver l'insécurité alimentaire à l'échelle internationale». Se basant sur son propre indice des prix, en ce domaine, l'agence onusienne qui suit attentivement les fluctuations des principales matières sur le marché mondial s'alarme, déjà, du fait que les coûts ont subi, le mois dernier, des augmentations inégalées. Or le phénomène doit tendre non pas à se résorber mais, au contraire, à s'intensifier dans les prochains mois, les répercussions du conflit pesant, au fur et à mesure, sur les besoins du marché international. Et ce n'est pas tout. Car, poursuit la FAO avec une certaine lucidité, plus de 30% des surfaces cultivables de céréales, telles que le blé et le maïs auxquels s'ajoute le tournesol, ne seront pas plantés ni récoltés en Ukraine, pour la saison 2022-2023, alors que les exportations russes se heurteront, en même temps, aux sanctions mises en oeuvre par les Etats-Unis et l'Union européenne. C'est ainsi qu'une cinquantaine de pays, dont une majorité parmi les plus pauvres du monde, n'auront plus accès aux céréales d'Ukraine et de Russie et seront dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. Une perspective qui fait dire à la FAO que 8 à 13 millions de personnes supplémentaires sont, d'ores et déjà, condamnées à la malnutrition, principalement dans l'Afrique subsaharienne et en Asie-Pacifique.