Aux échos et aux images des appareils de télévision qui nous parvenaient, sans interruption, durant deux jours du somptueux Centre international des Congrès où se déroulaient les travaux du 31eme Sommet arabe, un autre Sommet se déroulait loin des caméras. Il se jouait à l'international et impliquait les trois superpuissances qui dirigent réellement notre planète. Les Etats-Unis d'Amérique, la Chine et la Russie. Captées par l'événement qui s'est déroulé les 1er et 2 novembre, ces trois puissances ont réagi pour souligner le caractère d'interlocuteurs privilégiés et légitimes de l'Algérie dans les rapports Sud-Nord. «Les pays du Moyen-Orient et ceux d'Afrique du Nord (...) jouent un rôle prépondérant» dans cette opération de la restructuration du monde, a estimé le président russe Vladimir Poutine dans un message aux participants au Sommet d'Alger. Le président russe a souligné le rôle important que jouent les pays du Moyen-Orient et ceux d'Afrique du Nord. C'est à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, que le président chinois, Xi Jinping, s'est directement adressé à l'occasion de la convocation de ce Sommet d'Alger. Xi Jinping a salué l'engagement à long terme de l'Algérie à renforcer la solidarité entre les pays arabes, son rôle actif dans la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des pays en développement et l'accent qu'elle a mis sur la coopération collective entre la Chine et les pays arabes. Loin d'abandonner le terrain, l'ambassadrice américaine, Elisabeth Moore Aubin, s'est déplacée sur les lieux mêmes où se déroulait le Sommet. Elle était accompagnée par la secrétaire d'État adjointe par intérim pour les Affaires du Proche-Orient, Yael Lambert. Le message était clair: réaffirmer la volonté de Washington à conforter son partenariat avec l'Algérie dans tous les domaines sans exception. Peut-on encore reprocher un surdimensionnement du 31eme Sommet arabe par les autorités algériennes, quand c'est Washington, Moscou et Pékin qui entrent en action? Le Maghreb est un espace politique traversé par des antagonismes et des enjeux majeurs de la politique internationale: Le dossier sécuritaire, la sécurité alimentaire et hydrique, les ressources énergétiques. De cette conjonction d'intérêts, l'Algérie est bien placée pour prétendre à une position dominante dans l'aire arabo- maghrébine et sahélienne. Les cartes en sa possession sont éloquentes. Elle dispose d'un matelas financier conséquent, d'une indéniable expérience dans la lutte antiterroriste et de ressources énergétiques qui la placent au coeur des grands enjeux.