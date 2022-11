La diplomatie algérienne est reconnue de par le monde pour son efficacité à régler des situations complexes, présentées parfois comme insolubles. Tous les acteurs mondiaux s'accordent les compétences et l'expertise de haut niveau, dont jouissent les diplomates algériens. Pour chaque séquence de l'Histoire de l'humanité, l'Algérie a fourni à la communauté internationale des diplomates de grandes valeurs. Que ce soit à l'époque des indépendances des pays africains, au moment de l'émergence du Mouvement des non- alignés ou encore lors de nombreux conflits qui ont «meublé» la guerre froide américano-russe, ou encore en ces temps de grands chamboulements géopolitiques, la diplomatie algérienne est sollicitée pour reconstruire ce que la guerre a détruit ou pour éviter l'embrasement d'une région aux quatre coins de l'Afrique et du monde.

L'épisode du Sommet arabe d'Alger, précédé par la conférence de réconciliation inter-palestinienne, illustre parfaitement cette efficacité, née de l'action de dizaines d'ambassadeurs conseillers, d'ambassadeurs en poste dans les pays arabes et de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Tout ce beau monde a sillonné l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient de bout en bout, rencontré des centaines de leurs homologues pour aboutir aux résultats que l'on sait.

Il reste néanmoins que malgré la qualité de la diplomatie algérienne, il manque à celle-ci un fil à son arc. Les Algériens savent vendre la paix, la réconciliation, la concorde entre les gouvernements et entre les peuples. Ils développent certes un grande qualité, celle de l'écoute et trouvent très souvent des compromis durables dans des conflits parfois inextricables. Mais ils ont un talon d'Achille. Visiblement incompétents pour tout ce qui concerne l'économie, ils ne parviennent pas à vendre l'image d'un pays qui peut construire, entreprendre et s'engager dans des partenariats gagnant-gagnant. Les diplomates préfèrent généralement laisser cette besogne aux hommes d'affaires. Le président de la République a pointé cette faiblesse. Il a fait plus que cela en réalité. Il a ouvert les portes à la diplomatie économique, lors de ses déplacements à l'étranger et très récemment en associant au Sommet d'Alger deux inaugurations importantes: l'hôpital algéro-qatari-allemand et l'extension du projet Bellara. À la clé, des milliards de dollars, des milliers d'emplois et une dynamique économique. Les diplomates doivent en prendre de la graine. C'est essentiel pour que l'Algérie puisse assumer véritablement son rôle de puissance régionale à tout point de vue.