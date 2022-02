Au moment où le conflit entre la Russie et l'Ukraine atteint son paroxysme, des alliances inédites se font et se défont plaçant le gaz naturel et son approvisionnement au centre du jeu géopolitique. C'est dans ce contexte international explosif qu'il convient de situer les déclarations du président Abdelmadjid Tebboune qui s'exprimait aux travaux du 6e sommet du Forum des pays exportateurs du gaz (Gecf) à Doha. Le chef de l'État entend tirer son épingle dans ce jeu de recompositions autour du gaz. L'Algérie a une histoire, une expérience, une fiabilité et un avenir dans le monde énergétique. Un levier diplomatique et stratégique qu'elle veut préserver. «Mon pays est reconnu pour être un distributeur et un fournisseur fiable de gaz naturel depuis plus d'un demi- siècle et il compte le rester», a affirmé le président Tebboune dans son allocution devant les participants aux travaux du 6e sommet du Gecf. L'enjeu est d'autant plus important que le gaz naturel est l'énergie du présent et du futur. C'est une énergie propre, flexible et accessible, voire la meilleure en matière de protection de l'environnement, aux côtés des énergies renouvelables. C'est ce qui explique les tiraillements politiques et diplomatiques qui accompagnent cette dynamique énergétique. L'équation s'est compliquée depuis ces dernières années puisque désormais, la question gazière n'est plus l'apanage des anciens pays producteurs. On assiste en effet, à l'émergence de nouveaux acteurs qui induisent des coopérations inédites et une recomposition des alliances. En 2018, l'Égypte a en effet conclu un accord de coopération historique avec Israël. Celui-ci prévoit l'exportation du gaz israélien, issu du gisement de Léviathan, vers l'Égypte pendant plus de dix ans. Un accord similaire a également été conclu par l'Égypte avec Chypre, en vue de l'installation d'un gazoduc entre le champ d'Aphrodite et les usines de liquéfaction égyptiennes, afin d'assurer l'exportation du gaz chypriote ainsi liquéfié vers l'Europe. Le projet EastMed, un gazoduc, sous-marin de 2000 kilomètres d'une capacité de 12 milliards de m3 et qui reliera les réserves de Chypre et Israël vers l'Europe, en transitant par la Grèce et l'Italie. Enfin, la création, en janvier 2019, du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, autre exemple de l'émergence d'une «diplomatie du gaz». Cette organisation, dont le siège est au Caire, a pour objet de favoriser le dialogue et l'émergence d'un consensus entre les acteurs de la région sur les questions énergétiques. C'est au coeur de ces enjeux complexes que s'est placée l'Algérie sachant que le gaz naturel occupe une place privilégiée dans les relations économiques internationales.