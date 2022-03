Alger sur tous les fronts et sur tous les écrans. Elle est sollicitée par les chancelleries occidentales dans le cadre de la question gazière, elle est appelée à prendre position dans la guerre russo-ukrainienne. Et enfin, elle s'active à préparer, dans de bonnes conditions, le Sommet arabe d'Alger dont la date sera fixée lors de la réunion des chefs de la diplomatie arabes prévue ce 9 mars au Caire. À cette occasion, l'Algérie communiquera la date officielle du Sommet arabe d'Alger selon la conjoncture et les facteurs dont seul le président Abdelmadjid Tebboune en décidera. C'est, également, lui qui aura le dernier mot, aussi bien pour l'ordre du jour que les perspectives de ce sommet qui a fait couler beaucoup d'encre.

Au moment où le conflit entre la Russie et l'Ukraine atteint son paroxysme, des alliances inédites se font et se défont plaçant le gaz naturel et son approvisionnement au centre du jeu géopolitique. Dans ce dossier, l'Algérie n'éprouve pas de grandes difficultés à s'en sortir même si le mainstream occidental s'est empressé, intentionnellement, de lui endosser un rôle qu'elle ne va pas jouer. À court terme, elle ne peut pas être une alternative pour le combustible fourni par le Kremlin. Surveillant comme le lait sur le feu cette crise, l'Algérie n'abandonne pas pour autant les autres fronts qui font tourner sa diplomatie à plein régime. L'agenda est très chargé pour le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra qui aura à subir, et pendant longtemps encore une grande dépense d'énergie. C'est parce qu'il a entre ses mains, des dossiers brûlants qui exigent et de la perspicacité et du savoir-faire dans un environnement hostile et en perpétuel mouvement. Le 6 février dernier, il a engrangé une grande victoire diplomatique lors du sommet d'Addis-Abeba, quand l'UA a refusé d'accorder à Israël le statut de pays observateur. Il enchaîne le 18 du même mois en imposant, aux yeux et au nez, du Makhzen la présence de la Rasd au Sommet Union européenne-Union africaine (UE-UA), à Bruxelles. Lors de cette rencontre, l'Algérie a joué un rôle capital en tant que modérateur surtout que le sommet coïncidait avec la crise ouverte entre Paris et Bamako. Ces rendez-vous terminés, Lamamra sillonne les pays du Golfe en préparation de la visite du chef de l'État d'abord au Caire, ensuite au Koweït et au Qatar. Lors de ces déplacements, le chef de l'État a eu à exprimer les positions de l'Algérie sur nombre de dossiers régionaux dont la question palestinienne. Il a également évoqué les dossiers sécuritaires. Les périples du chef de la diplomatie algérienne sont loin de se terminer. Lamamra poursuit sa tournée dans les pays du Golfe. Après sa visite éclair en Jordanie, il sera, aujourd'hui, à Beyrouth avant de s'envoler demain au Caire...