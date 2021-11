Dramatiquement affligée par la pandémie de Covid-19 qui l'a isolée davantage par rapport au pays et aux racines familiales, la communauté nationale à l'étranger revêt une importance stratégique majeure pour l'Etat et sa diplomatie. Dans son intervention devant les chefs de mission diplomatique, le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué de mettre l'accent sur cette exigence, quelque peu oubliée durant les décennies écoulées, et d'exhorter les diplomates à accorder une importance «véritable et pratique» à cette communauté dont l'apport est essentiel, hier comme aujourd'hui. «Vous n'êtes pas seulement appelés à prendre en charge les préoccupations de notre communauté, mais de renforcer ses liens avec la patrie, en sus de l'implication de ses membres au processus du développement socio-économique de notre pays et aux efforts visant la consolidation de la place et du poids de l'Algérie sur la scène internationale», a-t-il insisté. C'est un fait que ses compétences reconnues par les pays d'accueil lui

permettent d'apporter à son pays d'origine, dans le cadre d'un entrepreneuriat innovant, une expertise et un talent avéré. C'est pourquoi le chef de l'Etat n'a pas manqué de souligner combien il importe de «mettre en place les cadres et les mécanismes» indispensables à cette mobilisation des énergies et des volontés dont l'économie nationale peut grandement profiter. Aussi, les diplomates sont-ils appelés à agir en tant que leviers des initiatives étatiques dans tous les domaines, non seulement auprès de la diaspora mais aussi à l'adresse des sociétés étrangères et autres investisseurs potentiels qu'il convient d'accompagner efficacement. En ce qui concerne la communauté à l'étranger, et plus particulièrement celle en France, un débat ancien a revêtu, ces temps derniers, une dimension particulière. Il s'agit de la cherté exorbitante des billets d'Air Algérie, un problème récurrent mais qui relève, désormais, de l'indécence. Le Premier ministre a, d'ailleurs, annoncé une enquête à ce sujet, en droite ligne, par-là même, de la déclaration du président Tebboune qui a mis les diplomates face à leur responsabilité en leur affirmant qu'il situe «la dignité de nos citoyens à l'étranger au-dessus de toute autre considération», et cela au moment où l'Algérie est confrontée à de multiples défis internationaux visant à entraver son rôle d'acteur influent sur la scène régionale et africaine ainsi que sur la scène arabe et méditerranéenne, notamment.