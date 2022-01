En février 2022, le sommet de l'Union africaine (UA) aura à trancher une question épineuse, depuis que le président de la Commission, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a tenté d'octroyer le statut de membre observateur à l'Etat sioniste, sans consulter les pays membres dont les principaux contributeurs. Sa manoeuvre grossière résulte du retour, au sein de l'UA, du royaume marocain, «allié» militaire de l'entité sioniste, au grand dam du peuple marocain qui ne cesse de manifester son hostilité à la normalisation imposée par le Makhzen. Israël a longtemps cherché à retrouver le statut de membre observateur octroyé par l'OUA jusqu'en 2002. L'initiative, plus que douteuse, de Faki ne fait guère l'unanimité. Elle est contestée par les poids lourds de l'organisation comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola ou la Namibie. Si des Etats africains ont noué des relations diplomatiques avec l'entité sioniste, passant outre ses exactions quotidiennes contre les Palestiniens, dans les territoires illégalement occupés de Cisjordanie et de Ghaza, il n'en demeure pas moins que la présence israélienne, parmi les 90 membres observateurs, signifie l'accès aux documents de l'UA et sa présence aux réunions et sommets de l'organisation, pendant que ses forces armées et les colons juifs poursuivent leur agression impunie contre le peuple palestinien. Une situation inacceptable, selon les principes inscrits dans l'Acte fondateur de l'UA. Ignorer ces principes, c'est, tout simplement, les piétiner et donc les bafouer, en parfaite connaissance de cause. Car les enjeux sont terribles. La confirmation d'un tel statut implique de grands changements dans les rapports de l'Afrique au sionisme et à l'expansionniste. Certes, la politique bulldozer de Trump a lourdement pesé dans la balance, avec la normalisation consentie par certains régimes arabes du Golfe et le royaume marocain, ce qui a conduit nombre d'Etats africains à faire profil bas face à Faki et à ses mentors, forts des 40 pays, déjà en commerce avec l'entité sioniste. Mais 21 pays, et pas des moindres, sur les 55 que compte l'UA ont crié à l'infamie et réclamé l'annulation de la décision. De son côté, l'ambassadeur israélien en Ethiopie, au Burundi et au Tchad compte présenter ses lettres de créance dès le lendemain du sommet 2022. Si, à Dieu ne plaise, la flèche empoisonnée du Tchadien est avalée, l'Etat hébreu pourra assister, sur invitation du président de la Commission, aux réunions, aux sessions du Conseil paix et sécurité ainsi qu'à l'ouverture et à la clôture des sommets de l'UA. Et le loup sera dans la bergerie, mettant en péril l'édifice patiemment forgé depuis des décennies.