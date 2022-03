Le dernier Conseil des ministres a mis en exergue l'ambition présidentielle d'engager le parcours de l'émergence. La ferme volonté de développer des partenariats multiples et divers avec les Emirats du Qatar et du Koweït, l'identification par le chef de l'État de projets précis, censés apporter une réelle plus-value au pays et sortir des régions entières de l'enclavement, renseignent sur la nouvelle approche qui se veut pragmatique. L'acte économique est désidéologisé.

L'Algérie ne verra désormais plus la couleur idéologique du portefeuille des investisseurs, mais ce qu'il y a dedans comme bénéficie aux pays et aux Algériens. Le concept de gagnant-gagnant trouve dans cette nouvelle vision économique tout son sens et imprime, de fait, la nouvelle action de l'Exécutif.

Disons-le donc clairement, l'Algérie n'attendra pas tel ou tel autre opérateur pour engager des projets. La seule condition et le Président Tebboune n'a pas eu de cesse de le répéter: un vrai projet, c'est celui qui s'appuie sur les richesses du pays pour en faire un produit consommable, ici en Algérie et partout ailleurs dans le monde. Il n'y a pas d'allusion dans le discours présidentiel. L'intention est limpide et l'Algérie saura reconnaître ses vrais amis. Et pour cause, dans un passé pas si lointain, ceux qui se présentaient comme des amis n'en étaient pas en réalité. Ils sont venus pour conforter leur mainmise, aggraver la dépendance du pays et sont repartis, sans laisser l'ombre d'une industrie susceptible de parler pour eux.

Les chiffres disent l'étendue de la catastrophe: prédominance de l'activité commerciale sur celle de la production, nombre d'importateurs scandaleusement élevé, dépendance d'intrants dans la production outrageusement majoritaire, malgré des capacités locales de produire...Et la liste est longue. Cela doit cesser. La guerre est bel et bien déclarée. Et dans ce combat contre la dépendance, l'Algérie n'est pas démunie. Elle est armée de son positionnement géostratégique et des enseignements de son expérience passée.

Tous ces facteurs associés à «l'alignement exceptionnel des étoiles» que lui offre les récents bouleversements que vit la planète la propulsent au-devant de la scène méditerranéenne. Elle tient des cartes gagnantes. Une occasion en or pour refonder ses relations avec l'Europe sur des bases nouvelles. La situation de la dépendance s'est inversée. L'Algérie peut désormais peser lourdement. Elle doit le faire dans l'intérêt des Algériens...