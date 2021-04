Pour contrer la hausse vertigineuse des prix de plusieurs légumes, indispensables en cette période de Ramadhan, les pouvoirs publics ont recouru au déstockage, comme c'est le cas avec la pomme de terre, affichée à 100 DA et plus, selon les commerçants. Le consommateur a beau s'être habitué à ce qui semble relever de la fatalité, il n'en demeure pas moins que la spéculation a atteint des niveaux alarmants, les responsables de ces valses d'étiquettes ayant acquis, depuis fort longtemps, la certitude que leurs manoeuvres restent, sans cesse, impunies. Le secteur du commerce est constamment pris au dépourvu et n'a d'autre recours qu'à des mesures d'urgence, ainsi qu'à des explications convenues sur les causes et les effets des envolées des prix. Ainsi, pour la pomme de terre, il semble que les récentes chutes de pluie sont à l'origine des mauvaises surprises auxquelles les citoyens doivent faire face, depuis le début du jeûne. Idem pour la traditionnelle mise à l'index des spéculateurs de tous poils dont on imagine qu'ils sont à ce point insaisissables que les autorités, chargées de veiller au strict respect de la mercuriale, ne cherchent même pas à les pointer! Et pourtant, la chanson mise à part, n'est-ce pas le rôle des fonctionnaires, détenteurs des fourches Caudines de l'Etat, de veiller à ce qu'aucun dépassement n'ait lieu et, au besoin, de le sanctionner d'une manière exemplaire? Trop de laisser-aller, une longue et étrange tendance à l'inertie, secouée, de temps à autre, par des initiatives trop brèves et trop circonstanciées pour convaincre véritablement, tant elles s'accompagnent d'un tapage publicitaire douteux, voilà la réalité du mal que, seuls, les consommateurs doivent encaisser, d'année en année. Comme les promesses ne nourrissent personne, on s'interroge, également, sur le discours qui a cours, en cette période décidément choisie, assurant aux ménagères que les produits sur lesquels s'exerce une forte tension dans les marchés, notamment l'ail et les viandes blanches, vont être, eux aussi, «injectés en abondance dans les circuits de distribution». Les grossistes n'ont plus qu'à se frotter les mains tandis que les marchands au détail, qu'ils soient dans les marchés légaux ou dans l'informel de la rue et des alentours des mosquées, peuvent, sans plus attendre, sortir leur calculette. Le consommateur sera toujours, quant à lui, le vrai dindon de la farce.