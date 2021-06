Profil bas. La République populaire démocratique de Corée, plus communément appelée Corée du Nord, a qualifié l'agression israélienne à Gaza de «terrorisme d'Etat». En effet, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord estime que la communauté «internationale ne devrait plus tolérer le terrorisme d'État imprudent d'Israël et ses actes d'anéantissement d'autres nations». Les autorités coréennes déplorent les massacres des Palestiniens, notamment les enfants, par Israël, qui est, selon eux, «plongé dans un esprit misanthrope extrême». Qualifiant ces massacres de «crime contre l'humanité». Ces quelques extraits du communiqué coréen suffisent pour mesurer la force de la condamnation des «frappes aériennes barbares» de l'Etat sioniste contre la population de Gaza. Il faut dire que cette réaction qui a eu lieu, le week-end dernier, a surpris Tel-Aviv. Pourtant ce n'est pas la première fois que la Corée du Nord s'en prend à Israël. En 2017 et après que le ministre de la Défense de l'Etat hébreu, Avigdor Lieberman, eut traité le président nord-coréen, Kim Jong Un, de «dingue à la tête d'une bande de fous», la réaction de Pyong Yang a été fulgurante. Dans cette réaction, la menace de «représailles sans pitié» contre l'Etat sioniste était on ne peut plus claire. Tout en rappelant qu'Israël est «le seul possesseur d'armes nucléaires illégales» au Moyen-Orient. Un rappel à plusieurs lectures. Tel-Aviv a très vite compris le message au point où Netanyahu a recadré Lieberman en lui faisant savoir «qu'il aurait mieux fait de se taire». C'est tout. Israël s'est gardé de toute réponse officielle. Le dos rond. La crainte d'attiser un conflit avec un pays qui n'est plus impressionné par personne depuis qu'il s'est doté de l'arme nucléaire, est réelle chez les dirigeants israéliens. Surtout qu'en l'espèce, Israël ne peut même pas compter sur la protection des Etats-Unis qui eux-mêmes ménagent la Corée du Nord. Au dernier communiqué coréen, Tel-Aviv n'a pas bronché. Rien. Pas un mot. Toujours le dos rond. L'arrogance coutumière est bien rangée. La preuve que Tel-Aviv ne comprend que le langage de la force. Et si les dirigeants israéliens continuent de mener leur peuple avec cet «esprit misanthrope», ils finiront, tôt ou tard, par avoir le monde entier contre eux. L'actuel combat politique en cours en Israël pour chasser Netanyahu sera-t-il mis à profit pour un retour à la raison?