Réunis en atelier, à la faveur de la rencontre Gouvernement-walis, sous le thème «Refonte des modes de gestion des ser-vices publics», des participants ont plaidé pour la nécessaire adaptation de la législation en la matière pour en moderniser les modes et contribuer, ainsi, à la politique de développement, tracée par la feuille de route du président Abdelmadjid Tebboune. Outre la législation, l'effort doit, également, porter sur les instruments appelés à prendre en charge cette dynamique et, notamment les banques qui doivent en être la cheville ouvrière. Est-il normal, en effet, que des établissements comme la Banque de développement local (BDL), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), et quelques autres n'aient d'autre action que celles de servir de tiroirs-caisse, alors qu'elles sont censées contribuer, en amont comme en aval, à la concrétisation de projets novateurs? Trop souvent, et trop largement, les banques algériennes manquent, singulièrement, d'ambition et se contentent d'un rôle basique de simples guichets. On y dépose son argent, puis on vient le retirer, en cas de besoin, avec, souvent, quelques difficultés car certains «gestionnaires» poussent le zèle jusqu'à exiger des...justificatifs, en tout arbitraires! Et l'on s'étonne, ensuite, que la confiance du citoyen, dans ce genre de guichets, soit minime et continue à nourrir le confortable matelas de l'informel.

Par ailleurs, il convient de se pencher sur les profils des gestionnaires qui doivent correspondre aux exigences des nouvelles orientations économiques du pays. L'inexistence d'un observatoire national du service public aura conforté cet immobilisme néfaste et, avec sa création, ainsi que la mise en place de modes de communication répondant aux attentes et aux préoccupations des citoyens, nul doute qu'un pas important, sans pour autant être décisif, sera franchi dans la métamorphose du service public, en général, et du service bancaire, en particulier. Il n'y a pas d'autre méthode pour instaurer la confiance des usagers et pour drainer leurs capitaux, sachant que leur premier souci consiste à avoir des garanties pour un retrait sans condition ni contrainte, d'aucune sorte. Bien entendu, il ne sera pas facile de procéder à ce changement des mentalités, du jour au lendemain, mais la réalisation des objectifs assignés aux walis en est fortement tributaire, dans la mesure où il leur incombe d'identifier, avec rigueur et transparence, les priorités et les moyens disponibles, puis d'engager les mesures adéquates, en fonction des budgets disponibles et des ressources conjuguées des banques locales, alors devenues des partenaires fiables et entreprenants.