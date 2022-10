Dans un communiqué au ton inhabituel, l'Arabie saoudite a réagi aux propos acerbes de Washington qui décrit «la décision (de l'Opep+)comme une prise de position du royaume dans les conflits internationaux et comme politiquement motivée contre les Etats-Unis». Le ministère saoudien des Affaires étrangères a dit son «rejet total» de ces déclarations qui sont «infondées et sortent les décisions de l'Opep+ de leur contexte économique», lesquelles ont pour but de préserver l'équilibre du marché et de limiter la volatilité des cours. «Le royaume a souligné, auprès de l'administration américaine, qu'un report de la décision de l'Opep+ d'un mois, comme cela a été suggéré, aurait eu des conséquences économiques négatives.»

Durant la campagne brutale face à Donald Tump, le candidat démocrate Joe Biden avait dit qu'il ferait un «paria» de l'Arabie saoudite. Depuis un an à la Maison-Blanche, il a fini par se rendre à Riyadh afin d'y rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salmane pour accroître les livraisons d'or noir. Mais l'Opep+ a décidé une baisse drastique de la production, à hauteur de 2 millions de barils, et, depuis, Biden, tel Achille face aux murs de Troie, ne décolère pas, accusant le royaume saoudien de pactiser avec Moscou. Il avertit que la décision de l'Arabie saoudite aura «des conséquences» et que ses dirigeants vont devoir payer «pour ce qu'ils ont fait, avec la Russie». Pour lui, la décision de l'Opep+ va entraîner une flambée des cours du pétrole et donc gonfler les coffres russes, en pleine guerre avec les puissances occidentales. Surtout, les élections de mi-mandat sont cruciales pour Biden, confronté à une montée des Républicains. Il «est prêt à travailler avec le Congrès pour réfléchir à ce que doit être cette relation» avec Riyadh car l'Opep+ a, dit-on, infligé un camouflet diplomatique à Joe Biden qui attendait des monarchies du Golfe qu'elles reportent la décision après les élections du 8 novembre, pour ne pas irriter les consommateurs américains.

Pour sa part, le MAE saoudien Fayçal ben Farhane a indiqué sur la chaîne Al-Arabiya que «les membres de l'Opep+ ont agi de manière responsable et ont pris la décision appropriée» mais certains membres du Congrès menacent de stopper les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Ce serait là un virage dans le partenariat scellé après la fin de la Seconde Guerre mondiale, assurant à Washington la mainmise sur le pétrole saoudien en échange d'un parapluie militaire. Riyadh pèse 24% dans les achats d'armes américaines et ce n'est pas rien pour le budget de la superpuissance, dans la mesure où il s'agit là d'une coopération qui «sert les intérêts des deux pays», souligne le gouvernement saoudien.