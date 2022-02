Sous les cendres, il y avait des braises d'une indicible colère qui enflait. Une poussée inflationniste grève le pouvoir d'achat des populations. Une crainte pour le Ramadhan et le tout est doublé d'un «stress national», engendré par des pénuries qui devenaient récurrentes sur certains produits comme le lait et l'huile de table. Tous les ingrédients étaient en effet, réunis pour exprimer et de manière violente ce mécontentement. Souvent amplifié à dessein par les réseaux sociaux et expliqué aux citoyens par des arguments simples et recevables, le tableau économique s'assombrissait chaque jour davantage sans compter que la situation était fragilisée par deux années d'une terrible pandémie. Il fallait donc agir vite pour apporter des solutions à une urgence économique. Les dernières mesures sociales décidées par le président Abdelmadjid Tebboune ont permis de désamorcer une véritable bombe sociale qui minait le pays. Le président de la République a gelé tous les impôts et les taxes, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022 sur certains produits alimentaires. Il a également ordonné la suppression de tous les impôts et taxes sur le e-commerce, les téléphones portables, les matériels informatiques à usage personnel et les start-up en se contentant des tarifications réglementées. Un ouf de soulagement, une soupape pour une société mise à rude épreuve si bien que ces décisions permettent de garantir une paix sociale pour au moins une période de six mois. Pour le reste, la communication institutionnelle doit jouer un rôle capital dans ce contexte social fragile. Est-il normal qu'un haut responsable de l'État vienne sur un plateau de télévision annoncer de manière brutale mettre fin au système de subventions généralisées des produits de base? Cela s'appelle provoquer un séisme social. Il a fallu l'intervention du président de la République rappelant le caractère social de l'État. Bon an mal an, le montant des transferts sociaux oscille entre 12 et 14 milliards de dollars. Ces transferts ont permis aux Algériens sans exception de bénéficier de soins gratuits, de permettre la subvention des produits de base comme le pain, le lait, la semoule, le sucre, l'huile, l‘eau, l' électricité et le gaz... Certes, la conjoncture économique et les aberrations contenues dans cette méthode de subvention recommandent une révision pour revoir le chiffre à la baisse mais sans pour autant attenter aux pauvres et aux indigents dans notre pays. L' équation est très complexe mais il faut trouver un dispositif de compensation monétaire au profit des ménages qui y sont éligibles. Très vaste chantier.