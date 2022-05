La bergère n'est pas celle que l'on croit. Rééditant sa provocation diplomatique, lors du séminaire du Comité spécial de l'ONU sur la décolonisation, dit Comité spécial des Vingt-Quatre, le représentant du Makhzen, Omar Hilale, a enfourché son canasson, pourtant esseulé, sur le «soutien du royaume de Mohamed VI au droit du peuple kabyle à l'autodétermination». Pour les dirigeants marocains actuels, c'est là une attaque destinée à perturber la sérénité de l'Algérie où les quelques groupuscules en errance sur ce radeau de la Méduse ont vite disparu et où l'identité nationale reste plus forte que jamais, compte tenu des enjeux et des menaces qui prolifèrent dans la région. Enjeux et menaces auxquels le royaume marocain n'est évidemment pas étranger. Si, par le passé, il a toujours joué, sans aucun état d'âme, la carte du colonialisme, puis celle de l'impérialisme, afin de perdurer et garder la mainmise sur le peuple frère marocain, opprimé et exploité sans merci, le Makhzen a choisi, en 2021, d'embrasser la main sioniste dont il est convaincu qu'elle lui garantit la pérennité d'une domination outrageuse. Illusion perdue, car la population marocaine n'est pas dupe, et elle le démontre, à chaque occasion, dans les manifestations même «interdites», au cours desquelles sont dénoncées des conditions socio-économiques désastreuses et les conséquences néfastes de la «normalisation» avec l'entité sioniste. Omar Hilale n'est rien d'autre qu'un fou du roi dont la mission est d'amuser la galerie et d'entretenir, à coups de brosse, le verni d'un royaume qui dépend, sur tous les plans, du bon vouloir des «alliés» d'hier et d'aujourd'hui. Alliés dont les intérêts prédominent et dont les milliers d'entreprises, grandes et petites, contribuent à gaver des populations d'outre Méditerranée, pendant que le peuple marocain entend la promesse du «croissant»! L'histoire enseigne comment ce genre de comédie finit toujours par s'achever. Le fait est que les colonialistes sont de mauvais élèves, dixit, depuis Dien Bien Phu, le général Giap, mais il n'y a pas qu'eux. Leurs piètres instruments comportent la même tare. Et puisque la boucle est bouclée, voici venu le temps de rappeler aux apprentis-sorciers, tels que le «Hilale» du Makhzen, que l'arroseur finit toujours par être arrosé, bien plus qu'il ne l'imagine, tant il manque de «nif». Car le berger vient dire à la bergère: tu vas beaucoup entendre parler du Rif.