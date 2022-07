L'incontournable objectif du développement des énergies renouvelables en Algérie fait partie du décor institutionnel du pays. Les Algériens savent désormais l'importance du mix énergétique et son rôle essentiel dans la capacité de leur pays à demeurer un grand exportateur d'hydrocarbures et de leurs dérivés. À force de le ressasser, les experts ont parfaitement convaincu l'ensemble de la communauté nationale que chaque megawatt issu de l'énergie renouvelable correspond à une économie de gaz naturel. Plus encore, toute centrale solaire signifie des centaines d'emplois et une dynamique économique dans les régions du sud du pays où ces installations sont édifiées.

Face aux affirmations des experts et des officiels, tellement insistants jusqu'à en devenir des évidences, les Algériens s'en retrouvent rassurés sur l'avenir énergétique de leur pays. l'équation telle que posée est on ne peut plus claire, à savoir que les capacités en matière d'énergie renouvelable garantit à l'Algérie une place de leader mondial dans le solaire, mais également dans l'hydrogène vert, le carburant du futur. Dans l'intervalle, le pays est en pole position pour assurer aux concitoyens un passage aisé de l'énergie fossile au tout-renouvelable. Et comme pour confronter le sentiment de sécurité qui pourrait résulter d'un positionnement plus que stratégique du pays, le discours officiel prône une certaine assurance sans faille quant à l'entrée du pays dans l'ère de l'énergie décarbonée, donc dans l'après- pétrole, avec un maximum d'atouts.

Il se trouve cependant que les échéances sont très rapprochées. D'exportateur de gaz, l'Algérie peut voir son statut s'inverser, si l'on reste au stade des beaux discours, sans passer à l'action. Tout attentisme, en ce moment précisément, serait suicidaire pour un pays comme le nôtre. Notons à ce propos que toutes les études prévoient le tarissement des puits de pétrole et de gaz au plus tard vers le milieu du XXIe siècle. C'est exactement le temps dont dispose l'Algérie pour finaliser le processus de transition de l'actuel modèle énergétique vers celui que loue les experts et les officiels du pays. En moins d'une quinzaine d'années, le pays doit édifier une nouvelle industrie énergétique basée sur les énergies renouvelables. Cela peut paraître illusoire de réaliser pareille prouesse, mais il est clair que c'est la seule chose à faire pour ne pas finir dans les poubelles de l'Histoire. Cela ne sera sans doute pas facile, mais il y va de la survie du pays. Les chercheurs algériens sont les nouveaux combattants pour l'indépendance du pays.