Charité bien ordonnée...L'Union européenne se fait un mouron sur la santé des Algériens. À tel point qu'elle «a dégagé un financement de 43 millions d'euros pour soutenir le système de santé publique algérien» est-il précisé dans le «cahier des charges» du partenariat qui vient d'être lancé en direction des associations algériennes. Il s'agit de regrouper des associations algériennes désireuses de participer à «la sensibilisation des gestes barrières contre la Covid-19» en Algérie. En contrepartie, les associations algériennes retenues seront subventionnées précisément par l'UE via le Pnud. En effet et pour ce faire, l'UE a pris la précaution de sous-traiter l'opération avec le Pnud (Programme des Nations unies pour le développement). C'est lui qui sera le vis-à-vis des parties en Algérie. La caution légale est assurée par la présence du ministère algérien de la Santé qui a été intégré dans ce partenariat «triangu-laire», mais n'intervenant dans aucune phase du projet. Juste pour la bénédiction. Sauf si l'on croit à la philanthropie en politique, ce «geste» de l'UE pose un questionnement certain. D'abord la pandémie est actuellement bien maîtrisée en Algérie. Avec une petite centaine de contaminations par jour et deux ou trois décès. Ensuite, l'Algérie n'est pas en attente de se faire payer des «T-shirts et des casquettes» pour sensibiliser son opinion. Elle en a les moyens. Plus important encore, le «cahier des charges» qui doit être rempli par les associations algériennes qui seraient candidates, est plus qu'intrusif. C'est un peu comme si elles devaient déposer une nouvelle fois leur dossier d'agrément initial. cinq téléchargements entre notice et formulaires. Des questions détaillées sur la vie de l'association candidate ainsi que les sept documents exigés qui vont jusqu'au bilan moral et financier 2019 en passant par le PV de l'AG ainsi que les statuts, paraissent disproportionnés pour un partenariat de 5 mois avec pour seul thème «la sensibilisation aux gestes barrières». Une situation de rôles renversés. C'est l'Algérie qui pourrait aider l'UE qui est submergée par la pandémie de Covid-19, en lui transmettant son mode d'emploi d'une prévention réussie contre le dangereux virus. Et si cette «solidarité» une fois médiatisée devrait faire croire que la pandémie a été vaincue en Algérie grâce à l'UE? Quoi qu'il en soit, c'est une trop grosse opération pour de simples dépliants et affiches!