Dans sa réunion dernière à Lusaka, en Gambie, le Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) a fermement mis l'accent sur l'importance de l'unité et de la cohésion de l'organisation panafricaine, et, plus particulièrement, sur la démarche de tous les pays membres en fonction de ses partenariats avec d'autres États et organisations. Ce rappel à l'ordre qui vise en priorité le royaume marocain dont les errements et les manoeuvres viennent, trop souvent, bafouer les principes de la Charte de l'UA a été, aussitôt, salué par le Front Polisario, réuni sous la présidence de Brahim Ghali qui appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à agir afin de faire respecter les diverses résolutions relatives au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Les pressions, les chantages, les obstructions et les manoeuvres dilatoires dont est coutumier le royaume marocain font que la situation est devenue extrême, depuis l'agression des civils sahraouis à El Guerguerat et la fin du cessez-le-feu parrainé par les Nations unies, en 1991, entre les deux parties au conflit. Malgré d'innombrables échecs, parfois cuisants, le royaume marocain poursuit sa fuite en avant et compte sur les parapluies, en amont et en aval du Conseil de sécurité de l'ONU, pour continuer d'opprimer un peuple dont le territoire est la dernière colonie du continent africain et pour accentuer l'exploitation de ses ressources, au bénéfice exclusif du Makhzen et de ses parrains. Dernière gifle en date que le royaume a reçue, sans en tirer aucune leçon, à l'instar de tous les régimes expansionnistes, la réponse des délégations africaines qui ont rejeté sa tentative d'exclure la RASD de la VIIIe Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), prévus les 28 et 29 août à Tunis. Son représentant a déployé un argumentaire fallacieux et indigent, pour prétendre que cette conférence entre les pays africains et le Japon «ne s'inscrit pas dans le cadre de l'UA». Ce n'est ni la première fois ni la dernière que le Makhzen s'évertue à prêcher le faux pour du vrai et sa politique intensive consiste à miner, par tous les moyens, l'action politique et sociale de l'Union africaine au sein de laquelle il «bataille», depuis son retour calculé et calculateur, pour l'adhésion de l'État hébreu en tant qu'observateur. Le ver est dans le fruit mais tant que l'esprit des pères fondateurs de l'UA régnera, celle-ci parviendra toujours à surmonter les frasques de la subversion et de la division.