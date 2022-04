Aujourd'hui, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez débarque à Rabat pour une rencontre avec Mohamed VI, une visite censée «démontrer la fin de la crise entre l'Espagne et le royaume marocain», après le virage de Madrid sur la question du Sahara occidental. Le MAE espagnol Manuel Albares annonce, outre des entretiens, un Iftar entre les deux hommes, considéré comme «un signe d'amitié très fort», ainsi qu'une reprise des liaisons maritimes entre les deux pays. Liaisons que les milliers de migrants poussés par le Makhzen sur les rives de Ceuta et Melilla ne pourront pas emprunter, bien sûr, car le relâchement des contrôles marocains ne sera plus de mise, du moins pour un certain temps. Les volte-face sont une particularité du Makhzen et tout dépendra, ainsi que l'observe pertinemment Jorge Dezcallar, ancien ambassadeur d'Espagne au Maroc (1997-2001) et chef des services de renseignement de 2002 à 2004, des «motifs de politique intérieure au Maroc (...) qui sont hors de contrôle». Aussi, Madrid est-il tenu à ne pas se montrer trop confiant, car les enclaves de Ceuta et Melilla ont beau servir de moyen de pression et de chantage pour arracher l'alignement de l'Espagne sur les thèses farfelues du Makhzen, elles n'en constituent pas moins une revendication profondément ancrée dans l'esprit et le coeur du peuple frère marocain. Oubliés, donc, le «chantage» et l' «agression» que Madrid dénonçait, lorsque 10 000 migrants poussés par le Makhzen avaient envahi les côtes de Ceuta, mais le Premier ministre socialiste espagnol s'aventure en terrain miné car les critiques sont nombreuses, au sein des Cortes (Parlement) où le parti de gauche Podemos et l'opposition de droite voient d'un mauvais oeil cette concession à un royaume qui n'a pas cessé de multiplier les coups, notamment avec les trafics de cannabis à grande échelle. Le retour de boomerang n'est pas exclu et plus dure sera, alors, la chute pour avoir trahi, une seconde fois, le droit légitime du peuple sahraoui à son autodétermination et bafoué la légalité internationale pourtant claire sur ce dossier. Son «pas supplémentaire» pour débloquer «un conflit enkysté depuis quatre décennies», a beau se parer d'un cynisme affligeant, il n'en demeure pas moins que Madrid n'a obtenu aucune garantie réelle sur le double chantage des enclaves et des migrants et que le jeu dangereux de Sanchez est venu, surtout, aggraver les tensions dans la région .