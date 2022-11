Dans son dernier rapport relatif aux conséquences du conflit ukrainien sur l'économie mondiale et, plus particulièrement, européenne, le FMI avait livré des prévisions peu optimistes. Or, l'Union européenne vient de confirmer, vendredi passé, combien la situation est sombre. La récession, déjà prévisible, est devenue une certitude pour la plupart des pays membres alors que l'inflation, aggravée par l'envol des prix de l'énergie, arrive au galop. Le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en déclarant: «Nous avons des mois difficiles devant nous.» En fait, il ne fait que confirmer le pronostic alarmant du président Emmanuel Macron qui, en août, dressait un tableau noir dont les Français avaient déjà commencé à découvrir la profondeur. Le Vieux Continent se prépare à une contraction brutale de son économie fin 2022 et début 2023, avec comme effet secondaire un PIB de 0,3%, alors que les prévisions initiales le situaient à 1,4%. Mais comme la nature humaine est sous-tendue par un optimisme mécanique, les dirigeants européens pensent que le retour de la croissance interviendra au printemps 2023, ce qui fait peu de cas des bouleversements éventuels de la conjoncture internationale. Et pour cause, non seulement nul ne sait comment va évoluer l'opération russe en Ukraine, même si les puissances occidentales pavoisent en criant à la débâcle, après le repli stratégique des forces russes sur l'autre rive du Dniepr afin de garantir leur approvisionnement et limiter les pertes éventuelles. Nul ne sait, aussi, comment la situation dans le détroit de Taiwan, en Corée du Nord et en Iran évoluera, dans un sens ou dans l'autre. D'où des paramètres incertains et les prévisionnistes de Bruxelles d'en conclure que l'inflation va bondir de 4 à 6,1%, après avoir atteint 8,5% en 2022. Du fait de sa proximité avec la zone de conflit et de sa dépendance au gaz russe, l'UE, en général, et l'Allemagne, en particulier, en sont réduites au recours au charbon et autres énergies fossiles pour tenter de contenir le choc mais la situation est telle qu'on ne peut écarter de mauvaises surprises, Moscou ayant complètement fermé le robinet. Le déficit étant accru, l'hiver s'annonce dur et pour peu que le PIB plonge à 0,9% dans les mois qui viennent, l'inflation s'envolera à des niveaux «insoutenables». Ainsi, les pays les plus impactés devront-ils compter avec la grogne grandissante des populations, certaines ne partageant pas forcément le goût de leur aventure ukrainienne.