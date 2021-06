Au lendemain des élections régionales et départementales en France, la quête d'un «front républicain» comme seul moyen de barrer la route à une victoire de l'extrême droite, lors de la Présidentielle, est devenue une véritable phobie, au point de susciter une inquiétante lassitude au sein de l'électorat, celui de gauche, en particulier. C'est, en effet, dans cette frange que la démobilisation a cru, parce qu'aucun ténor politique n'est parvenu à drainer un courant majoritaire, autour d'un programme commun difficile à retrouver, d'une part, et, d'autre part, parce que la politique menée par le gouvernement Macron a heurté de plein fouet les couches défavorisées de la société française. En témoigne la révolte des Gilets jaunes, brutalement réprimée, pour finir en peau de chagrin à l'heure de la pandémie de Covid-19. Les sondages des récentes élections ont largement convergé vers la conclusion d'une nouvelle poussée du parti d'extrême droite, le Rassemblement national (RN), donné vainqueur dans plusieurs régions, ce qui a eu pour effet immédiat de raviver le débat sur la solidité du «front républicain», un rassemblement de partis rivaux qui l'avait privé d'une victoire «assurée», en 2015.

Ses candidats étaient attendus, de nouveau, en tête au premier tour, en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA, sud), Occitanie (sud-ouest), Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté (sud-est) et Grand Est, mais aussi en Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest) où son implantation était jugée moins menaçante. C'est, aussi, le cas en région parisienne où son candidat avoue plus de 20% des votes et se place ainsi dans le sillage de la sortante centre-droit, Valérie Pécresse. Ayant pompé au sein des troupes de la droite comme de la gauche, le RN a tiré profit des récentes attaques contre des policiers ainsi que des deux appels d'anciens généraux en faveur d'une croisade «pour sauver la nation». L'un des signataires, le général Delawarde, se heurte, d'ailleurs, aux tirs croisés de «ceux qui contrôlent la meute médiatique, dans le monde et en France». Il y a six ans, un «front républicain» avait barré la route à Marine Le Pen et au RN, grâce au désistement de la gauche dans les Hauts-de-France ou en Paca, régions où Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal, disposaient, chacune, d'une confortable avance au premier tour. Reste à savoir si ce «réflexe» sera encore de la partie, dimanche prochain, ou si la cheffe de file de l'extrême droite européenne pourra triompher, bientôt, dans son pays et dans les contrées voisines, avec un discours de la haine et de la xénophobie totalement banalisé.