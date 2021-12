Début 2021, les Etats-Unis ont agité l'épouvantail d'une guerre avec la Chine qui menacerait d'envahir Taïwan. Mais, depuis octobre dernier, le vent a tourné et c'est, désormais, la Russie qui «masse des troupes par milliers» pour «attaquer l'Ukraine». Selon un rapport très belliciste de l'agence de renseignements du Pentagone, il y a lieu d'être «très inquiet» et de «se préparer à une guerre de plus en plus plausible en Europe». Mais une guerre au profit de qui? La Russie et l'Ukraine sont les deux plus grandes Républiques de l'ex- URSS et elles ont été alliées pendant des siècles. Ce n'est qu'avec l'effondrement du bloc soviétique que la donne a changé, les alliés d'hier se transformant en farouches ennemis d'aujourd'hui. L'Ukraine presse l'Otan de lui ouvrir les bras, situation inacceptable pour Moscou qui observe qu'en quelques années, l'Alliance atlantique est passée de 16 pays sortis de l'ex-URSS à une trentaine, actuellement, la plupart ceinturant la «Sainte Russie» qui observe la progression de la menace, avec la même «inquiétude» que les Etats-Unis manifestent envers la Chine.

Selon Moscou, le président ukrainien, Zelensky, néophyte en géostratégie et plus enclin à taquiner les planches d'un théâtre, «se prête volontiers à une pièce» de grande esbroufe. Tout en criant au loup pour faire avancer sa cause et obtenir le parapluie de l'Otan, puis son intronisation, Kiev déploie ses forces au Donbass, la région séparatiste russe dont elle conteste véhément la sécession, et revendique, plus encore, la Crimée. Or, avec l'arrivée du gazoduc Nord-Stream 2, destiné à alimenter l'Allemagne, l'Ukraine se retrouve dépourvue des grands avantages qu'elle tirait des livraisons antérieures russes, aussi bien en termes de m3 de gaz que d'apports financiers. Une «situation dramatique» qui doit être sabordée au plus vite, estiment les alliés de l'Otan quand la Russie se retrouve confrontée à des missiles atlantistes auxquels il ne faut pas plus de 5 mn pour atteindre Moscou. Autant dire que si une guerre devait éclater, elle serait le plus grand conflit jamais intervenu en Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mi-novembre, le chef du Renseignement ukrainien, le général Kyrylo Boudanov, affirmait que «l'invasion russe aurait lieu d'ici février 2022». Et pourtant, il sait bien que le regroupement des forces russes décrié (militaires, armements, missiles...) remonte, en fait, à avril 2021, et que, depuis, la plupart des contingents ont été redéployés ailleurs, en Russie. Alors, pourquoi tant de râles? Les 2,5 milliards de dollars d'aide américaine ne suffisent-ils donc pas à compenser les pertes dues au Nord-Stream 2?