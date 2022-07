Saisie par une forte fièvre de gaz, l'Europe grelotte en plein mois de juillet. D'une simple inquiétude, elle passe désormais au stade d'alerte. La Commission européenne doit rendre public aujourd'hui, le plan qu'elle a élaboré pour aider les États membres de l'UE à réduire la demande en gaz fossile et, si nécessaire, à réduire la consommation face à «une détérioration probable des perspectives d'approvisionnement de gaz», l'hiver prochain qui s'annonce catastrophique. Ce brusque passage à une alerte supérieure annonce-t-il une détermination significative de la situation de l'approvisionnement en gaz? La probabilité n'est pas exclue tant que le conflit ukrainien n'a pas trouvé son épilogue. Pour les observateurs avertis du conflit qui oppose actuellement l'Europe à la Russie, « il n' y a aucun signe indiquant que cette tendance va changer. Bien au contraire, il y a des raisons de croire à une réelle détérioration des perspectives d'approvisionnement en gaz», estime la Commission européenne dans ses analyses. Plus encore. la dernière décision de réduire davantage l'approvisionnement de l'Italie corrobore cette aggravation de la situation énergétique en Europe. Mais l'Italie semble prendre les devants en se rapprochant davantage de son partenaire algérien avec lequel elle entretenait déjà d'excellentes relations. L'Italie n'est-elle, pas le troisième fournisseur de l'Algérie (derrière la Chine et la France) et son premier client? N'est-elle pas le premier investisseur étranger, un statut dû au poids que représente ENI en Algérie? Le poids de l'Histoire joue également dans ce rapprochement entre Alger et Rome. La figure tutélaire du dirigeant historique de la société, Enrico Mattei (1906-1962), homme politique démocrate-chrétien qui fut un grand promoteur de l'Algérie indépendante (décédé en 1962 après un mystérieux accident d'avion), a toujours fait office de pont entre les deux pays. Ainsi, alors que l'Europe prospecte pour des alternatives au gaz russe, en raison de la guerre en Ukraine, l'Italie affiche une embellie diplomatique avec l'Algérie. On assiste depuis le début de cette année 2022 à un véritable ballet de hauts responsables italiens à Alger dans une atmosphère des plus cordiales. On déroule le tapis rouge au ministre des Affaires étrangères italien, au président italien et au Premier ministre Mario Draghi qui venait d'achever, avant-hier, sa deuxième visite à Alger en l'espace de deux mois. Vu sous cet angle, l'Algérie apparaît alors comme le sauveur de l'Europe.