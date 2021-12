Au moment où Rabat accueille en fanfare le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, l'Algérie déroule le tapis rouge au président palestinien Mahmoud Abbas pour confirmer ses positions historiques en faveur de la cause palestinienne. Une belle manière pour l'Algérie de porter l'estocade au royaume marocain qui fait parader sur son territoire le fossoyeur de la Palestine. Une occasion aussi de réaffirmer cette solidarité manifeste avec le peuple palestinien et souligner que cette cause est toujours élevée au rang de priorité nationale.

Au moment où les tensions culminent avec l'Algérie, que les faucons du Makhzen prennent option et signent un traité de coopération militaire avec Israël. Par cette nouvelle escalade, le Maroc ne cache plus ses intentions bellicistes et devient, de fait, une véritable menace pour la sécurité et la stabilité de toute l'Afrique du Nord et de la région sahélienne. Car l'arrivée de l'entité sioniste au Maghreb est perçue par les observateurs de la sécurité régionale non pas comme une transposition, mais une extension de la crise du Moyen-Orient vers l'Afrique du Nord. Pour les faucons de Rabat, le conflit est une option pour contrer Alger, une des dernières forteresses qui refuse de céder devant l'entité sioniste. Rompant avec un boycott de plusieurs décennies, les pays de la Ligue arabe se bousculent au portillon de Tel-Aviv à la faveur des accords Abraham signés le 15 septembre 2020 sous la houlette des États-Unis. Le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan ont été les signataires de ces accords pour reconnaître officiellement Israël après l'Égypte (1979) et la Jordanie (1994). Dans tous ces pays, c'est le Maroc qui a été trop loin jusqu'à permettre à l'ennemi historique, Israël d'attaquer à partir du territoire marocain, le voisin algérien. Une première depuis 1948! Un comportement qui ne peut générer que davantage de tensions et d'instabilité dans la région. La normalisation n'est pas un simple acte qui tient à des accords folkloriques. C'est un rapprochement solide que sous-tendent de grands enjeux géostratégiques, d'immenses intérêts financiers et des objectifs militaires précis. L'Algérie qui alertait sur les dangers de cette normalisation a déjà anticipé sur ses conséquences. Pour certains, le dossier palestinien est toujours renvoyé au lendemain, pour d'autres il est érigé au rang du sacré. Pour certains, la seule préoccupation est d'abord et avant tout de contrer l'influence iranienne dans la région, fut-ce au prix d'une alliance avec l'entité sioniste. Pour d'autres c'est une question d'injustice commise à l'endroit de tout un peuple avec une complicité internationale flagrante et sans cesse recommencée. À chacun ses principes.