Peut-on se rater quand c'est de sa propre main de l'on se frappe? le président du gouvernement espagnol est le mieux placé pour répondre à cette interrogation, lui qui a voulu tirer le diable par la queue. En pleine crise énergétique alors que la guerre fait rage entre l'Ukraine et la Russie, Pedro Sanchez scie la branche sur laquelle il est assis en s'en prenant maladroitement à son premier fournisseur de gaz, l'Algérie. Le dirigeant socialiste s'aligne sur les positions marocaines dans le dossier du Sahara occidental sans prendre conscience qu'une pareille sortie de piste se paie rubis sur l'ongle. «Nous en paierons le prix très clairement», a averti l'ancien chef du gouvernement espagnol, José Maria Aznar. L'ex-président du Parti populaire (PP), a vivement critiqué la nouvelle position de son pays sur la question du Sahara occidental, la qualifiant d' «erreur historique». Aznar a estimé que ce dérapage «affecte les responsabilités historiques de l'Espagne» par rapport au Sahara occidental.

Intransigeante, Alger qui a rappelé son ambassadeur pour « consultation», promet encore d'autres mesures. Le journal espagnol El Confidencial s'est fait, hier, l'écho d'une source diplomatique algérienne, selon laquelle la réponse de l'Algérie sera «globale et elle se déclinera souverainement et de manière multiforme sur de nombreux volets». La menace de représailles que brandit Alger porteront-elles sur la question énergétique? La source citée par El Confidencial rassure que l'Algérie ne fait pas du chantage une stratégie dans ses rapports internationaux. Elle respectera ses engagements en matière de livraison des quantités contractuelles de gaz. En dehors de ce cadre précis, l'Algérie «modulera ses relations en direction de certains partenaires de l'Europe du Sud qui ont investi en Algérie et qui entretiennent d'excellentes relations traditionnelles avec notre pays», fait remarquer la source diplomatique algérienne. Pedro Sanchez s'échine, depuis quelques jours, à désamorcer une bombe qu'il a lui-même fabriquée. Il a déjà fait perdre à son pays la chance de devenir le hub gazier pour l'Europe qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. C'est l'Italie qui remporte la mise en resserrant davantage ses liens avec l'Algérie son deuxième fournisseur après la Russie. En février dernier, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi di Maio, est arrivé à Alger. L'objectif de cette mission était d'arracher des autorités algériennes une plus grande générosité en gaz, en augmentant le volume annuel actuel de 2 milliards de m3. Une solution qui aura l'effet d'une réelle bouffée d'oxygène pour l'Italie trop dépendante de la Russie.