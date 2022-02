Annoncée en juillet 2021 par le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Mahamat Moussa Faki, la décision d'octroi du statut d'observateur à l'entité sioniste est enfin soumise à l'examen du 35ème sommet de l'organisation, après avoir été, pendant de longs mois, vigoureusement contestée par plusieurs pays membres dont l'Algérie et l'Afrique du Sud sont les chefs de file. Tous deux connus pour leur soutien inconditionnel à la lutte et au droit inaliénable du peuple palestinien à un Etat, avec El Qods comme capitale, ils n'ont jamais cessé de dénoncer l'arbitraire d'une opération qui porte un grave préjudice aux principes mêmes de l'Acte fondateur de l'UA et trahit, d'une manière insupportable, l'esprit et la lettre des pères fondateurs de l'instance panafricaine, depuis ses origines (OUA). Les vertus cardinales de l'UA, comme celles de sa devancière, l'OUA (Organisation de l'Unité Africaine) privilégient le combat de l'émancipation et le droit des peuples à leur autodétermination, comme elles condamnent, sans aucune équivoque, les pratiques d'exploitation des peuples par des puissances pseudo tutélaires qui les assujettissent par un système d'oppression et d'apartheid. Il en va ainsi des pratiques au quotidien de l'entité sioniste qui mène, depuis des décennies, dans les territoires palestiniens occupés, une politique barbare d'exactions, de répressions et de déni du peuple palestinien, spolié de sa terre et acculé dans des bantoustans par une colonisation accélérée pour rendre «impossible» le statut d'avant juin 1967, seul reconnu par la communauté internationale. Comme les résolutions de l'ONU sont outrageusement bafouées par l'Etat hébreu, celles de l'UA ne pourront que subir le même sort, pour peu que le royaume marocain, porte-étendard de l'entité sioniste au coeur de l'organisation et du continent, et les Etats complices parviennent à porter un coup fatal à une Union Africaine qui aura tourné le dos à ses nobles idéaux, trahissant du même coup les aspirations de tous ses peuples. Car il ne faut pas se leurrer, le choix est simple: il s'agit d'un duel manifeste entre la volonté des peuples africains et des prises de position étatiques, instrumentalisées et lourdes de conséquences pour le devenir d'une Afrique au long et douloureux parcours anticolonial dont il apparaît qu'il exige, aujourd'hui comme hier, une vigilance à toute épreuve.