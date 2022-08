Un calme précaire règne en Libye, quatre jours après que des affrontements violents ont de nouveau opposé des groupes armés dans la capitale Tripoli, selon de multiples sources concordantes et plusieurs médias locaux. Les affrontements ont opposé les mêmes milices qui se sont déjà affrontées le 22 juillet dernier dans des combats qui ont fait 16 morts et une cinquantaine de blessés et qui n'ont pris fin qu'avec la médiation de la brigade 444, proche du gouvernement d'union que conduit Abdelhamid Dbeibah. Les heurts nocturnes de vendredi à samedi derniers ont eu lieu dans le quartier d'El Jebs, au sud de Tripoli, confirmant que le chaos politique est maître du pays où deux gouvernements rivaux sont en lutte pour le pouvoir. D'un côté, les milices en faveur de Dbeibah et de l'autre celles fidèles à Fathi Bachagha se jaugent et se télescopent en fonction des évènements. Adoubé par le Parlement que préside Aguila Saleh, lui-même allié inconditionnel du maréchal Khalifa Haftar, Bachagha qui s'est provisoirement installé à Syrte avec son équipe gouvernementale dans l'attente de jours meilleurs, parie sur l'exacerbation des tensions. Comme Haftar dont l'offensive contre Tripoli en 2019 a piteusement tourné à la débandade, Bachagha a échoué dans sa tentative d'investir la capitale, alors qu'il fut le ministre de l'Intérieur controversé du GNA de Fayez al Serraj. Aujourd'hui, il constitue le maillon utile pour une connexion entre les dirigeants de l'Est et la Turquie dont le président Erdogan a accueilli, la semaine dernière, Aguila Saleh, venu plaider l'urgence d'élections législatives et présidentielle dans les termes édictés par Haftar. Dbeibah, lui, entend poursuivre la mission conférée par le Forum de dialogue politique inter-libyen (FDPL) de 2020, parrainé par l'ONU, malgré l'échec desdites élections du 24 décembre 2021. Élections qui n'ont pu et ne peuvent se tenir, en raison des forts antagonismes relatifs à leur assise constitutionnelle, antagonismes que les parties étrangères aiguisent et utilisent pour maintenir le statu quo, faute de précipiter la Libye dans la partition ou une nouvelle guerre civile. En somme, tout est fait pour que rien ne se fasse, dans un sens ou un autre, pour ne pas nuire aux intérêts des maîtres du jeu et de leurs contingents de mercenaires. Quant au peuple libyen dont la jeunesse est sortie crier son désarroi et sa frustration, voici quelques semaines, il ne sait plus à quels saints se vouer. Mais y a-t-il seulement des saints dans un tel échiquier?