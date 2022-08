L'Algérie célèbre, aujourd'hui, deux rendez-vous majeurs de sa révolution pour son indépendance. L'offensive du Nord- Constantinois et le congrès de la Soummam constituent deux événements repères qui ont permis à l'ALN-FLN d'abord de faire la preuve de son engagement dans la lutte armée jusqu'à l'indépendance, ensuite que cette même lutte se fasse sur des bases organisées et une vision claire de la conduite de la révolution à tout point de vue. Les deux actes font suite à l'acte fondateur de la République algérienne moderne, contenu dans la déclaration du premier novembre. Ces deux dates signifient donc beaucoup pour le peuple algérien. Cela est un fait. Il existe néanmoins une autre date tout aussi déterminante dans l'accélération du processus libérateur de l'Algérie. L'événement en question était décidé par la direction de la révolution et devait être le troisième acte de la révolution. Il s'agissait de porter la guerre sur le sol de l'ennemi. Un autre premier novembre, puisque la première attaque était fixée à zéro heure et une suite logique au déploiement de la guerre d'indépendance, en ce sens que le jour J était programmé pour le mois d'août. Le second front, comme le qualifiaient les cadres de la révolution a été ouvert le 25 du même mois. Donc deux ans et trois ans, presque jour pour jour du congrès de la Soummam et de l'offensive du Nord-Constantinois. Même si les autorités dissocient le second front des deux autres événements historiques, il n'en reste pas moins que «la guerre d'Algérie en France» a été à l'origine des manifestations du 17 octobre 1961 qui ont hâté les négociations pour l'indépendance du pays. Cela pour dire que l'Algérie combattante a connu d'innombrables événements historiques, et dans le lot, il y a une sorte d'axe, une logique opérationnelle et politique qui a débuté en novembre 1954, a connu son acte militaire en août 55, s'est organisée en août 56 et porté la guerre sur le sol de l'ennemi en août 1958. Entre ces quatre dates charnières, les Algériens ont montré une détermination hors pair à vouloir absolument s'extraire du joug colonial. Le sang d'un million et demi de martyrs a abreuvé la terre d'Algérie. C'est dire que le peuple a su parfaitement s'intégrer dans cet axe révolutionnaire et l'a nourri, jusqu'à l'indépendance.