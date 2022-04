Reconduit à la tête de l'État français pour cinq ans, Emmanuel Macron a devant lui toute une somme de défis qui vont du conflit en Ukraine à l'enjeu du climat mais nombreux sont ceux qui l'interpellent sur un chantier strictement hexagonal. La présidentielle 2022 a été porteuse d'une leçon que les états-majors politiques, y compris celui de la République en marche, ne devraient pas sous-estimer. L'extrême droite effectue, d'élection en élection, une progression manifeste. Jean-Marie Le Pen avait obtenu 17, 79% des voix au second tour de la présidentielle 2002. Sa fille, Marine, est créditée de 41,46%, aujourd'hui. Le taux des abstentionnistes n'entre pas en ligne de compte car la grande majorité des déçus du scrutin appartient, semble-t-il, à la gauche. Mais le fait est que cette avancée a de quoi donner à réfléchir, le réflexe républicain qui a permis à chaque fois de vaincre le candidat de l'extrémisme risquant de s'émousser, à la longue. Marine Le Pen avait compris, bien avant 2012, qu'il lui fallait dédiaboliser le Front national, barré par ses diatribes et son discours volontiers négativiste. C'est pourquoi elle a créé le Rassemblement national qui porte en lui une référence explicite à l'héritage paternel, tout en s'en démarquant pour s'afficher en termes de crédibilité et donc de respectabilité. Au vu de son dernier score, la démarche est productive et elle pourrait fort bien le devenir davantage, dans les prochaines années, voire même les prochains mois. Il suffit, pour s'en convaincre, de se référer au choc des résultats dans les DOM-TOM qui ont voté massivement pour la candidate du RN. On est bien loin de l'époque où son père, Jean-Marie Le Pen, était interdit d'atterrissage en Guadeloupe, les territoires d'outre-mer ayant longtemps brillé par leur ancrage légitimiste en faveur du pouvoir en place. Dimanche dernier, sa fille a tout simplement engrangé 69,6% des voix, de quoi faire peur dans les chaumières. Certes, les instituts de sondage expliquent que ce résultat est dû à un vote de rejet, ou de détestation, du président sortant Emmanuel Macron, dès lors qu'au 1er tour, les DOM-TOM ont penché pour Mélenchon. Mais cela ne suffit pas à convaincre quand on considère que ces territoires sont marqués au fer rouge de la mémoire de l'esclavage et du colonialisme et que, s'ils en ont fait abstraction, c'est parce que leur message est tout autre. Il s'agit, en vérité, d'une alerte, d'un cri venu du malaise profond que traversent ces territoires et de leur colère face à la politique que mène l'État français, depuis des décennies. En somme, il s'agit surtout d'un ultime avertissement.