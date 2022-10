Un diagnostic sans complaisance, du réalisme et de la responsabilité. C'est avec ces termes que le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a résumé la nouvelle dynamique imprimée aux rapports algéro-français sous l'ère du duo Tebboune-Macron. La qualité des relations algéro-françaises, pèse de tout son poids au- delà des frontières des deux pays. Car en plus d'une histoire commune, l'Algérie et la France ont un espace géographique de la Méditerranée en partage et une coopération qui peut aller bien au-delà, vers l'Europe et vers l'Afrique de leurs profondeurs stratégiques respectives. Les retrouvailles algéro-françaises interviennent dans un contexte particulier lié à la nouvelle donne géopolitique née avec le début de l'opération russe en Ukraine. Les pays occidentaux traversent une crise énergétique sans précédent et l'Algérie se trouve au centre de ces enjeux. Convoitée aussi bien par l'Allemagne que l'Italie, l'Algérie dispose d'une carte énergétique très favorable à jouer. Pour ne pas être devancée par ces concurrents européens, la France compte renforcer ses positions dans le pays qu'elle connaît le plus sur le continent africain. Si plusieurs hommes d'affaires et chefs d'entreprises français accompagnent la Première ministre Elisabeth Borne à Alger, les observateurs soutiennent avec certitude que la question énergétique sera largement évoquée lors de ce voyage. Une quantité de 3,5 milliards m3 de gaz sont fournis, chaque année, par l'Algérie à la France. À moyen terme, et vu les gisements algériens, il est certain que la France comptera largement sur le gaz algérien pour s'émanciper de l'emprise énergétique de Moscou.

La Première ministre Elisabeth Borne est arrivée, hier, à Alger avec un objectif précis: mettre en pratique la feuille de route consignée dans «la Déclaration d'Alger» que les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont signé en août dernier. Ils ont enclenché une nouvelle dynamique, un nouvel espoir. C'est un espoir pour la refondation de cette relation sur la base d'un esprit nouveau. Les deux Présidents s'apprécient, se comprennent et s'estiment mutuellement.

À contre-courant des critiques acerbes servies à profusion par des lobbys hostiles à tout rapprochement des deux peuples, Tebboune et Macron s'échinent à bâtir le piédestal de cette relation sur du granit et l'Histoire, la nouvelle histoire se chargera de la statue...