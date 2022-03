La guerre en Ukraine a eu l'effet d'un miroir grossissant sur nos vulnérabilités chroniques. Elle nous a montré à quel point il est nécessaire de mettre notre souveraineté à l'abri des dangers qui planent, telle une épée de Damoclès, sur nos approvisionnements en produits agricoles. Plus concrètement, il se profile à l'horizon que même avec les devises de notre rente pétrolière, nous risquons d'avoir des difficultés d'approvisionnement en produits alimentaires de base. À la guerre comme à la guerre, l'arme alimentaire peut être activée à tout moment et ses effets sont destructeurs. Combien de fois, depuis l'indépendance, l'Algérie avait fait l'objet d'attaques, de campagnes de dénigrement, de boycott et de chantage, destinés à provoquer le désordre et l'asphyxie? Mais depuis, avons-nous mis tout en oeuvre pour assurer notre pain quotidien? La Nation a-t-elle mobilisé tous ses moyens pour réaliser son indépendance alimentaire? La réponse est claire: nous produisons très peu dans un pays pourtant naturellement bien doté en termes de superficies, de climat, de luminosité, de position géographique stratégique... En un mot, réunissant les conditions naturelles idoines qui caractérisent un pays à vocation agricole. Le seul facteur devant lequel l'homme reste impuissant c'est l'eau! Le reste, tout le reste, les dirigeants de notre secteur agricole ne peuvent s'en exonérer à commencer par les choix des options agricoles. La clé de ces options réside dans l'établissement d'un plan de cultures nationales sans lequel nous sommes dans le pillage et la destruction de l'agriculture. Nous importons les semences, nous importons les engrais et nous importons de la technicité pour aboutir à un résultat dévastateur: nous avons détruit toutes les variétés algériennes. Que dire ensuite du grave problème des statistiques! Les instruments de planification agricole en Algérie sont en totale discordance avec les réalités du terrain. Quel que soit l'engagement des agriculteurs, quelle que soit la volonté politique des pouvoirs publics, aucune action n'aboutira tant que l'outil de décision, la statistique, est faussé à la base. Il est urgent de réhabiliter le système d'information et de statistiques agricoles afin d'établir des stratégies efficaces, pour mieux gérer les stocks et limiter les importations inutiles qui alourdissent la facture alimentaire. Souvent le directeur des services agricoles triture les chiffres pour plaire à son ministre. Tout le drame réside dans cette démarche que nous avons insaturée nous- mêmes et peut-on se rater quand c'est de sa propre main que l'on se frappe? Impossible même en fermant les yeux!