Depuis quelques mois, les attaques terroristes au Mali, au Niger et au Burkina Faso sont devenues presque quotidiennes, charriant leur lot de victimes, sans distinction d'âge, de sexe ou de religion. A chacune de ces agressions meurtrières, on constate que le mode opératoire est identique. Les criminels débarquent par centaines, installés sur des motos, frappent par surprise, et souvent tard la nuit, pillent et massacrent, en toute impunité, puis disparaissent dans la nature, exactement comme ils étaient venus. Ce mode, apparemment imparable, suscite de nombreuses interrogations. Déjà, la question pressante est de savoir d'où proviennent ces engins à deux roues que les terroristes utilisent systématiquement et sans l'ombre d'une quelconque difficulté. En découle une autre question, relative à la provenance du carburant qui permet à ces criminels de sévir avec autant de facilité, dans des zones en principe quadrillées, non seulement par les forces de sécurité locales, mais aussi par celles des opérations Barkhane, Takuba, G5 Sahel et Casques bleus des Nations unies. Des hypothèses ont été émises mais elles ne sont guère convaincantes. On a parlé, un temps, de mercenaires venus de Libye, une hypothèse qui n'a pas fait long feu pour des considérations objectives d'enjeux limités à la crise libyenne et au bras de fer entre les rebelles tchadiens et le gouvernement de N'Djamena. L'explication la plus crédible est celle d'une conjonction des crimes terroristes avec les trafics mafieux dont les auteurs tirent un profit conséquent, au point que le business a atteint des niveaux alarmants, sans que les Etats concernés ne parviennent à en évaluer l'importance et, encore moins, à l'endiguer. La prolifération terroriste est ainsi, selon toute vraisemblance, strictement locale, ce qui n'exclut pas, néanmoins, des ramifications entre les groupes extrémistes du Nigeria, Boko Haram et l'Iswap, et ceux du Niger, du Mali et du Burkina, quelle que soit leur obédience.

Ceux qui se réclament de Daesh ou ceux qui se revendiquent d'al Qaïda ont, chacun de son côté, une marge de manoeuvre et des intérêts particuliers qui expliquent la manière dont ces groupes parviennent à manoeuvrer avec autant de facilité. Mercenaires et seigneurs de guerre ont, dès lors, des attaches certaines avec les chefs des formations terroristes et cette «coopération» prospère, au détriment des populations rançonnées, menacées et violemment agressées, dans leur chair et dans leurs biens. Raison pour laquelle l'appel récent du président nigérian Mohamed Buhari à une coordination entre l'ensemble des Etats du Sahel, affectés par le cancer du terrorisme, prend tout son sens. Encore faut-il que les autres pays en soient, enfin, convaincus.