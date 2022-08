En inaugurant le Salon international de l'armement qui se tient actuellement à Koubinka, dans les environs de Moscou, et accueille quelque 1500 participants, le président Vladimir Poutine a mis l'accent sur la disponibilité de son pays à «proposer à ses alliés et partenaires les types d'armes les plus modernes». Le chef de l'État a de nouveau loué les performances des armes nouvelles que l'industrie militaire russe a développé au cours des toutes dernières années, certaines étant présentées comme «invincibles» et d'autres relevant encore du sceau du secret. En ces temps de retour de la guerre froide, depuis que Moscou a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine pour contrer l'expansionnisme vorace de l'OTAN, la proposition de Poutine n'est ni fortuite ni théorique. Bien au contraire, elle se justifie amplement par les récentes tensions de plus en plus accrues entre son pays et le clan occidental mené par les Etats-Unis dont les sanctions ont beau pleuvoir sans pour autant contraindre la Russie régénérée sur les décombres de l'ex-URSS. «Nous sommes prêts à proposer à nos alliés et partenaires les types d'armes les plus modernes, des armes d'infanterie aux engins blindés, en passant par l'artillerie, l'aviation de combat ou les drones», a ainsi déclaré Poutine. Et d'ajouter: «Partout dans le monde, (ces armes) sont appréciées par les professionnels pour leur fiabilité, leur qualité et, surtout, pour leur haute efficacité. Elles ont quasiment toutes été employées, à maintes reprises, dans des conditions de combat réelles.»

Dans le contexte, Vladimir Poutine a également rappelé que la Russie compte «beaucoup d'alliés», saluant au passage les «liens de confiance» en Amérique latine, en Asie et en Afrique. «Ce sont des États qui ne fléchissent pas devant une soi-disant hégémonie. Leurs dirigeants font preuve d'un vrai caractère viril», a-t-il insisté avant de considérer l'importance de la formation de militaires étrangers en Russie qui offre de «grandes perspectives». «Des milliers de militaires professionnels sont fiers de considérer nos écoles et nos académies militaires comme leur alma-mater», a ajouté Vladimir Poutine qui appellent les pays alliés à participer aux manoeuvres militaires organisées par la Russie. Deuxième exportateur mondial d'armement, après les Etats-Unis, avec 19% du marché, Moscou fait face aux contraintes induites par les sanctions américaines et européennes sans que cela l'empêche d'afficher un gain de 16 milliards de dollars grâce aux nouveaux contrats d'exportations d'armes en 2022, le porte-feuille des commandes avoisinant 57 milliards.