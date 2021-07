Architecture. La fin de la semaine écoulée a été riche en renouvellement des institutions de notre Etat. Un renouvellement tel que défini par la Constitution inscrite au premier point des 54 engagements du président Tebboune et adoptée le 1er novembre 2020. C'est le premier renouvellement «Pour l'édification d'une Algérie nouvelle telles (les aspirations) qu'exprimées pacifiquement depuis le Hirak populaire originel du 22 février 2019», tel que précisé dans le préambule de cette Loi fondamentale. Suivie par la dissolution de la chambre basse et l'organisation d'élections législatives anticipées qui se sont tenues le 12 juin dernier et qui ont vu l'émergence d'une nouvelle APN. Une nouvelle Assemblée nationale qui, pour la première fois de notre histoire, a été élue d'une façon régulière et incontestable. La nouvelle configuration qui en est résultée a carrément changé le paysage politique. Ceci est tellement vrai que pour la première fois, aussi et encore, dans notre histoire, le perchoir a été remporté par un député de la liste des indépendants qui représentent la deuxième force à l'APN. Avant cela, le président de la République avait désigné, la veille, le nouveau gouvernement qui succède à celui qui était dirigé par Abdelaziz Djerad. Un gouvernement qui dégage deux idées forces. La première consiste à placer l'économie en première position des objectifs à atteindre. On le voit dans le choix du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et dans le cumul de ses fonctions en gardant le portefeuille des finances. On le voit aussi dans la nouvelle mission de la «promotion des exportations» (hors hydrocarbures, cela s'entend), attribuée au ministre du Commerce, Kamel Rezig. L'autre idée force est le renforcement de l'action diplomatique avec la particularité d'être «africaine» et «économique». Le retour de Ramtane Lamamra aux affaires étrangères et l'orientation donnée à nos opérateurs économiques d'avoir, pour leurs exportations, à explorer les besoins africains, imposent cette lecture. Sauf que tous ces objectifs ont besoin, pour se réaliser, de paix et de stabilité. C'est pourquoi la sortie des promotions d'officiers de l'ANP présidée, jeudi dernier, par le président de la République, chef des forces armées et ministre de la Défense, est venue à point nommé pour rappeler tout le poids qui repose sur notre armée dans la protection du pays et du peuple. Un seul mot pour la décrire: rassurante!