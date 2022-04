Nous vivons dans un monde chaotique où les chambardements s'empilent, se succèdent sans qu'aucun pays n'ait une réelle maîtrise sur le cours des événements. Une crise financière en 2008, une grave pandémie qui a paralysé la planète en 2020 et une crise géopolitique majeure en 2022 avec la guerre russo-ukrainienne. Quelle que soit l'issue de ces bouleversements avec leur charge de menaces et d'opportunité pour le monde, leur impact ne restera pas sans conséquences. Ce qui contraint l'Algérie à repenser ses rapports avec ses divers partenaires. Car les craintes que suscitent ces crises sont diverses aussi bien pour les Occidentaux que pour les pays africains et particulièrement l'Afrique du Nord. L'Europe est affolée par la menace sur les approvisionnements énergétiques et le spectre d'une aggravation des flux migratoires. Les pays africains quant à eux, redoutent l'instabilité politique et économique susceptible d'engendrer de nouveaux foyers de misère et d'insécurité qui feront le lit des islamistes toujours à l'affût. Ensuite, il y a la mondialisation qui ne fait qu'amplifier les contradictions existantes, notamment entre les deux rives de la Méditerranée devenue une véritable arène d'affrontements et de déstabilisation politique de toute la planète. La Méditerranée est devenue un espace de confrontation directe entre les stratégies de reconfiguration géopolitique poursuivies par les États-Unis et celles préconisées par l'Union européenne. De par sa position géographique et ses ressources énergétiques, l'Algérie se trouve au coeur de ces enjeux géopolitiques internationaux. Il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place. Mais qui va élaborer ses règles si ce n'est pas les mêmes Occidentaux? Telle que voulue, cette redistribution des cartes s'annonce dangereuse dans la mesure où elle sera faite par des pays qui ont tous un passé colonial. Leur but consistera à préserver leur domination sur le monde au détriment des nations qui ont des problèmes internes ou celles qui sont jalouses de leur souveraineté. C'est ce qui fait dire au chef d'état-major de l'armée, le général Chanegriha que ces profonds changements géopolitiques «ne sont, en fait, que le début de changements majeurs à venir, qui auront sans aucun doute des effets et des répercussions sur tous les pays du monde sans exception». Face à un environnement incertain marqué par un bouillonnement continuel, que faire? Ni optimisme béat, ni sombre pessimisme. Il convient à la fois de tempérer les élans paradisiaques et les rêves d'une harmonie absolue, comme ceux des représentations infernales et qui ne dessinent que d'horribles conflits. «Au sein de l'ANP, nous n'avons aucun doute en la capacité de notre pays, (...), à traverser avec succès l'épreuve d'adaptation à ces retombées.», rassure le chef d'état- major Saïd Chanegriha.