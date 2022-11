Pays riche, politiquement stable et sur la voie de l'émergence, l'Algérie est véritablement un pôle de stabilité en Afrique du Nord. Cette caractéristique n'est pas du seul fait de l'État, mais prend également ses racines dans la maturité de sa société qui a mené un long et puissant combat, authentiquement pacifique. Les vendredis du Mouvement populaire qui ont impressionné tous les dirigeants du monde, contribuent grandement à la stabilité dont jouit le pays à tout point de vue. Il est, en effet, entendu qu'il est impossible d'attenter à la stabilité du pays. Le Hirak, cité dans la Constitution, en est quelque part l'inspiration et le «mur de soutien» de la nouvelle Algérie. État et peuple solides, en phase sur les principes qui fondent la République algérienne, le «binôme» indivisible impose le respect aux puissants du moment. Les Algériens sont tous des ambassadeurs de leur pays et défendent les mêmes causes avec la même détermination que leur diplomatie. C'est assez rare dans l'Histoire contemporaine pour être signalé. Le peuple n'attend pas un signal de son gouvernement pour afficher avec ostentation son soutien aux causes palestinienne et sahraouie et dénoncer les guerres que l'Occident déclare aux quatre coins du Monde arabe et ailleurs. Cette symbiose parfaite entre le peuple et son élite donne à l'État algérien sa force et son aura dans le monde. Elle en fait le seul véritable garant de la stabilité dans la région d'Afrique du Nord et du Sahel.

Mais en relations internationales, ce sont les intérêts «cachés» qui précèdent les actions sur le terrain. En cela, l'Algérie a déjà eu à constater les mauvais coups de certains États occidentaux qui n'hésitent pas à organiser le chaos dans la région, simplement pour piller ses richesses. Et en matière de richesses, le Sahel et plus globalement toute l'Afrique est systématiquement ciblée par le capital international.

Les Algériens qui suivent l'évolution de leur pays et le voient prendre de l'importance à l'échelle de tout le continent ne sont pas dupes. Ils savent, comme ils l'avaient compris au temps des «révolutions arabes», que l'agenda occidental ne s'accorde pas avec les intérêts des peuples africains. La force de l'Algérie est justement dans cette conviction profonde et populaire que l'Afrique est aux Africains et c'est à eux de décider de la destinée du continent. De fait, le combat de l'Algérie ne se limitera pas aux aspects sécuritaires au Sahel. Elle doit peser sur la décision continentale et donner l'exemple à tous les États et peuples d'Afrique.