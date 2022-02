L'Union européenne avec ses 27 États et l'Union africaine avec ces 55 pays membres se rencontreront, demain, dans le cadre d'un Sommet, dont on n'attend pas grand-chose. Avec le nombre impressionnant de participants, il est objectivement difficile d'imaginer une résolution forte en faveur d'un partenariat concert entre les deux ensembles régionaux. De toute façon, il est établi depuis des siècles que les coopérations et les partenariats entre Africains et Européens s'apprécient à l'aune des relations «étroites» tissées dans le secret de bureaux ministériels et portés par des réseaux d'influence qui n'accordent jamais leurs horloges à l'heure des partenariats profitables aux peuples. En cela, les faiseurs d'opportunité et autres fabricants d'accords «gagnants-gagnants» n'ont pas en tête le bonheur des sociétés africaine et européenne. Le peuple, ça ne leur parle pas. Ils construisent des avenirs probables entre des sphères corruptrices et des milieux corrompus. Le résultat de leur oeuvre est visible en Europe même où la droite extrême prend des proportions inquiétantes, et en Afrique où les coups d'État s'érigent en mode de gestion de certains pays. Bref, à ce jour, l'Union européenne et l'Union africaine, en tant qu'institutions dédiées à servir les peuples, ne tournent pas vraiment comme le souhaiteraient les sociétés des deux ensembles. De là à caresser l'espoir d'un quelconque effet bénéfique à une rencontre au Sommet entre l'Afrique et l'Europe, il n'y a que les naïfs qui y tiennent, tellement les lobbies, les connexions maffieuses et les réseaux affairistes imposent leurs logiques aux politiques. Le tableau, ainsi présenté, est noir. Mais c'est en regardant la réalité en face qu'on peut identifier l'ampleur de la tâche que les quelque deux milliards d'êtres humains, entre Africains et Européens, auront à réaliser pour faire de la frontière qui sépare les deux mondes, un espace de paix et de prospérité pour tous. Cela pour dire que le changement ne viendra pas du Sommet, mais se construit au sein des peuples. Illusoire diront les esprits rationnels. Mais combien d'événements majeurs, au départ irrationnels, ont démenti la logique d'une époque? Dans chaque pays et région des deux continents, il est des histoires qui racontent le miracle de la volonté humaine. Un Sommet peut ne pas servir à grand- chose, mais il peut aussi ouvrir les yeux sur une possibilité de rapprochement. La Méditerranée a connu tellement de miracles que celui de donner une perspective heureuse aux peuples d'Afrique peut devenir un rêve accessible. Mais c'est d'abord aux enfants d'Afrique de rêver...