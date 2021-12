L'Egypte et l'Algérie travaillent à concrétiser un axe Alger-Le Caire. Les deux géants africains, dont les évolutions, ces 20 dernières années, ont plusieurs points de convergence, ont confié cette mission à leurs communautés d'affaires respectives. Ce seront donc les opérateurs économiques des deux pays qui devront tisser les premiers véritables liens, les consolider et leur donner la dimension stratégique qu'ils devront avoir. Le but premier de la démarche consiste à optimiser les chances de l'un et l'autre pays, de produire des industries solides à même de rayonner sur l'Afrique. Le tandem algéro-égyptien a effectivement les moyens matériels et la ressource humaine pour soigner les plaies de la Libye dans l'immédiateté. Alger et Le Caire peuvent contribuer à plus de 40% de la reconstruction de la Libye, pour peu que les Libyens leur en donnent l'occasion. Et à voir l'empressement de Tripoli à bénéficier de l'expertise algérienne en matière d'énergie électrique, à recevoir ses marchandises via la frontière terrestre et à lui confier la mission de former ses officiers de police, l'on devine aisément une prise de conscience de l'importance de l'Algérie dans l'esprit de l'Etat libyen. Ce dernier n'en attend pas moins de l'Egypte.

L'Algérie peut même avoir plus d'efficacité dans le cadre d'un axe Alger-Le Caire dans les actions économiques qu'elle mène en Tunisie, en Mauritanie, au Mali et au Niger. Une coordination entre les deux pays sur tous ces territoires donnerait des résultats autrement plus intéressants et par voie de conséquence, intégrerait toute l'Afrique du Nord et une partie de la région subsaharienne. Cette action commune qui pourrait se connecter aux ensembles économiques régionaux du continent où l'on peut énumérer deux autres géants africains que sont l'Afrique du Sud et le Nigeria tisserait une importante toile de coopération intra-africaine.

Ce n'est pas rêver les yeux éveillés que de penser pareille entreprise réalisable. C'est tout simplement un jalon de plus dans la construction économique de l'Afrique. Il y a eu la période des indépendances, suivie par des ingérences néocolonialistes occidentales, la réaction de l'Afrique a été le lancement du Nouveau partenariat pour le développement (Nepad). Les dirigeants ont fait montre de naïveté en espérant l'aide de l'Occident. La prochaine étape a déjà démarré avec la Zone africaine de libre-échange (Zlecaf). Il s'agit de ne pas reproduire l'erreur du Nepad et de réaliser la très attendue intégration par les propre moyens de l'Afrique. Le continent doit absolument recouvrer sa souveraineté économique.