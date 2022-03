A l'appel de Abir Moussi, la cheffe du Parti Destourien Libre (PDL), quelque 2000 manifestants tunisiens ont battu le pavé, avenue Bourguiba, pour protester contre la gestion «despotique» du pays par le chef de l'Etat, Kaïs Saïed. Enhardie par les sondages qui donnent son mouvement en tête des futures législatives, fin 2022, Mme Moussi entend prouver à l'opinion publique tunisienne que le seul recours contre la situation de crise actuelle est bien le PDL. Mais le crédit du président Saïed est loin de s'estomper, au contraire. Depuis qu'il a annoncé des «mesures exceptionnelles» pour redresser la situation, le 25 juillet 2021, gelant les activités du Parlement dominé par Ennahdha et ses alliés d'al Karama et de Qalb Tounes, et mettant fin au gouvernement Mechichi, le président tunisien a multiplié les échafaudages de la reconstruction politique. Dernier en date, un combat contre les spéculateurs qui se sont mis en ordre de bataille, à la veille du Ramadhan, et ont provoqué, par des stockages abusifs, des pénuries asphyxiantes de plusieurs produits alimentaires essentiels. Sans doute, il lui suffira de parvenir à gagner ce nouveau bras de fer pour que son image, déjà fortement appréciée par la majeure partie de la population, s'en trouve confortée. Le capital de sympathie dont il bénéficie devait, à entendre de nombreux prophètes, fondre comme neige au soleil mais, en réalité, il n'en est rien. Après avoir terrassé, sans trop de peine, les tentatives de résistance de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP, Parlement), Kaïs Saïed a ouvert les hostilités contre le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), un appareil judiciaire jugé «corrompu» autant que les députés qui ont brillé par leur «incompétence», au regard d'un peuple tunisien excédé. Les uns comme les autres ont confondu, avec allégresse, le bien public et le bien commun, accuse le chef de l'Etat. Au siège de l'ARP, le spectacle était permanent et digne des empoignades de foire. Par la dissolution, méthodiquement construite, de l'une et l'autre institution, le président Saïed a dit mettre fin à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins partisanes. Cependant, il n'est pas encore parvenu à étouffer le mouvement Ennahdha, malgré les coups portés et pas des moindres. Le règlement des dossiers en souffrance, tels ceux des martyrs de la Gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, devront attendre quelque temps. Dans son actuel bras de fer, Kaïs Saïed sera suivi avec attention par le peuple tunisien tout entier, à l'heure d'une chorba hypothéquée par les spéculateurs.