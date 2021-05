Confronté au legs calamiteux que lui a laissé Donald Trump, le président américain Joe Biden pensait tout faire pour ne pas être impliqué dans le conflit au Proche-Orient, préférant les dossiers prioritaires de la crise avec la Chine et la Russie ainsi qu'à la réconciliation avec les alliés européens. Or, l'escalade du conflit israélo-palestinien vient de rendre caduque cette démarche, poussant les Etats-Unis à leur politique du blocage des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ou au recours au veto, pour éviter à l'Etat sioniste une condamnation ferme et justifiée de la communauté internationale, tant ses exactions et ses agressions continuelles ont fini par exaspérer bon nombre d'opinions.

Depuis presque deux semaines, le gouvernement Netanyahu et l'armée sioniste multiplient les raids contre Ghaza et une répression cynique à El Qods-Est contre les Palestiniens qui défendent leur droit légitime dans la ville sainte que les colons américano-israéliens cherchent à judaïser totalement pour y effacer toute trace des cultes et des cultures de l'Islam et du Christianisme. Une stratégie applaudie par les gouvernements occidentaux, sujets des lobbysmes sionistes.

Loin des fanfaronnades de Donald Trump et de ses conseillers qui prétendaient, avec la «reconnaissance» de Jérusalem comme capitale de l'Etat hébreu et le transfert de l'ambassade américaine dans la ville sainte, avoir «définitivement clos le dossier» des revendications palestiniennes, le président Joe Biden se découvre dos au mur, alors même qu'il cherche à éviter toute mise en cause de la normalisation forcée que Trump a obtenue de certaines monarchies du Golfe et du Maghreb. Tous les postulats inscrits par Trump et ses proches conseillers, sionistes à l'extrême, se découvrent aujourd'hui biaisés, eu égard aux affrontements qui agitent El Qods-Est et Ghaza, malgré le déchaînement de feux que l'Etat hébreu y mène. Joe Biden qui n'est ni juif ni fondamentaliste chrétien ne peut oublier la gifle que lui a assénée Netanyahu, en mars 2010, quand il débarqua à El Qods, pour une relance des négociations de paix, et découvrit l'amorce de nouvelles colonies juives en terre palestinienne! Conscient des cuisantes expériences de tous les présidents démocrates avec tous les dirigeants sionistes dont les appétits féroces ne s'embarrassent d'aucun scrupule ni d'aucune «amitié», le président Biden mesure, mieux que quiconque, les limites de son pouvoir et, pour cela, il rechigne à se pencher sur la nouvelle crise, de peur d'y laisser quelques plumes.