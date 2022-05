Pluie de mensonges et de contre-vérités surmultipliés, les procès d'intention contre la Russie menés par les Etats-Unis et les pays alliés, au sein de l'Otan, notamment ont balisé la voie à d'innombrables sanctions supposées briser le rival de toujours. Au nom de la démocratie versus occidental, des droits de l'homme et des valeurs que ces pays s'attribuent sans aucune gêne alors que l'histoire regorge de preuves contraires, depuis le génocide subi par les Indiens d'Amérique au martyre palestinien dont les toutes récentes images ont stupéfié le monde, lors des obsèques de la journaliste Shireen, froidement assassinée par un sniper sioniste, on entend un discours qui tend à culpabiliser les peuples opprimés pour peu qu'ils tentent de secouer le joug des anciens comme des nouveaux colonisateurs. L'Afrique qui accapare depuis quelques décennies toutes les convoitises et tous les calculs mesure parfaitement le grand écart entre ce qui est dit et ce qui est véritablement fait. Depuis longtemps, on connaît de quoi sont capables les instigateurs du fait néo-colonial, lorsque leurs intérêts sont «menacés» ou qu'ils l'exigent, tout simplement. Ni le mensonge, ni la falsification des faits, ni les anathèmes les plus insensés ne sont écartés quand il faut mettre à genoux les pays qui recèlent des ressources et des richesses, constamment convoitées par des majors qui les veulent à vil prix ou, sinon, au prix du sang des peuples détenteurs légitimes. Des têtes de pont sont constituées ici et là, comme Israël devenu, depuis sa création, un véritable cheval de Troie dont la mission est de dynamiter un Monde arabe dont les peuples sont trop riches par leur pétrole et leur gaz et trop versatiles pour rester agenouillés docilement devant les maîtres. Toute l'histoire de l'humanité témoigne de cette relation inique entre les tenants d'une domination féroce et expansionniste et les porte-étendards d'une résistance héroïque. Il suffit de se référer au sort de Julian Assange pour comprendre combien les ténors de la suprématie occidentale sur l'ensemble de la planète ne reculent devant rien pour préserver leur position, quitte à dépecer l'Irak, la Syrie et la Libye à coups d'accusations mensongères, ou à brûler la planète tout entière avec un discours trompeur sur l'urgence de sauver le climat! Tels sont les paramètres de ce jeu de dupes et malheur à ceux qui refusent de se laisser duper. Depuis des siècles, ils constatent, à leur détriment, le sens réel d'une politique fondée sur la loi du plus fort.